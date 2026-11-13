यमुना में मरी मछलियां मिलने के मामले में दर्ज करें FIR, दिल्ली सरकार ने सोनिया विहार थाने के SHO को लिखा पत्र

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा से पहले सोनिया विहार के पास कथित तौर पर यमुना नदी में मरी हुई मछलियां डालने के मामले सोनिया विहार थाने एसएचओ को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

छठ पूजा से पहले दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में यमुना के अंदर मरी हुई मछलियां मिलने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बाद अब दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सोनिया विहार थाने एसएचओ को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है।

सिंचाई विभाग का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने छठ पर्व से पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां डाली हैं, ताकि दिल्ली सरकार की छवि खराब की जा सके। यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने पर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं।

यमुना में मछलियों की मौत पर भाजपा-आप में टकराव जानकारी के अनुसार, सोनिया विहार इलाके के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, मछलियों के मरने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उसे बदनाम करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां डालीं।

इसके जवाब में, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर भाजपा का 'फॉल्स नैरेटिव' बेनकाब हो गया है।

‘आप’ के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से कहा, ''सबसे पहले तो दिल्ली सरकार ने यह दावा करके झूठ बोला कि उसने यमुना नदी को साफ कर दिया है। जो कोई भी यमुना के बारे में जानता है, उसे पता है कि पल्ला (जहां से नदी दिल्ली में प्रवेश करती है) से लेकर वजीराबाद तक का हिस्सा - जिसमें सोनिया विहार भी शामिल है - हमेशा से ही काफी हद तक साफ रहा है।''

उन्होंने कहा, "सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बजाय प्रवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ने मरी हुई मछलियों को नदी में डाल दिया।"

उन्होंने कहा, ''आप ही बताइए, हम हजारों मरी हुई मछलियां कहां से लाते? क्या मैं मरी हुई मछलियां इकट्ठा करने के लिए समुद्र तक जाता या फिर वे दिल्ली की किसी बड़ी मछली मंडी से आतीं?''

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि एक चमड़ा कारखाने से नदी में छोड़े गए प्रदूषित पानी के कारण मछलियां मर गईं। उनका दावा है कि हथिनीकुंड बैराज के पास एक स्थान से नदी में पानी छोड़े जाने पर हर साल ऐसी समस्या होती है।

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, ''वहां एक चमड़ा कारखाना है और वहां से छोड़ा जाने वाला पानी प्रदूषित है। इसी वजह से मछलियां मरती हैं। बुधवार और गुरुवार को भी कई मरी हुई मछलियां मिलीं। इन मछलियों की मौत प्रदूषित पानी के कारण हुई है।''

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है तथा नदी में रसायन छोड़े जाने का वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप पर इस घटना को लेकर नाटक करने का आरोप लगाया।

प्रवेश वर्मा ने कहा, ''आज मैं ‘आप’ की गंदी राजनीति देख रहा हूं। वे बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में फेंक रहे हैं और हमें बदनाम करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं।''

यह घटना उत्तर दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी के किनारे सैकड़ों, संभवतः हजारों, मरी हुई मछलियां मिलने के एक महीने से भी कम समय बाद हुई है।

वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि मछलियों की मौत का सही कारण और इसके लिए जिम्मेदार स्रोत का पता जांच और पानी की गुणवत्ता की जांच के बाद ही चल सकता है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को यमुना में सोनिया विहार एवं जगतपुर के बीच क्रूज सेवा का उद्घाटन किया था।

नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस सेवा के तहत लगभग चार से पांच किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इसकी प्रत्येक यात्रा करीब 40 मिनट की होती है।