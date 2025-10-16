ट्रैविस स्कॉट के रैप से थिरकेगी दिल्ली, दिग्गज फुटबॉलर मेसी का हो सकता है दौरा; सरकार का क्या प्लान
दिल्ली में अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट और गायक एकॉन अगले कुछ महीनों में दिल्ली में अपनी प्रस्तुति देंगे। दिसंबर में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दिल्ली दौरे के लिए भी बातचीत चल रही है। दरअसल, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को देश की 'रचनात्मक राजधानी' बनाने पर काम कर रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार राजधानी में लाखों दर्शकों की क्षमता वाले बड़े आयोजनों के लिए स्थल विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले 70 दिनों में 30 प्रसिद्ध कलाकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुति देंगे।
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट और गायक एकॉन अगले कुछ महीनों में दिल्ली में प्रस्तुति देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर में अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी के दिल्ली दौरे के लिए बातचीत चल रही है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली को देश की 'रचनात्मक राजधानी' और कार्यक्रमों के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। कहा कि हम विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले ऐसे स्थल विकसित करेंगे जिनमें लाखों दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। लाइव मनोरंजन उद्योग में दिल्ली की हिस्सेदारी 2000 से 3000 करोड़ रुपए है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत आने वाला कोई भी विदेशी दिल्ली भी आए। हम कार्यक्रम आयोजकों को बुनियादी ढांचा और सुरक्षा प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि पहले लोग दिल्ली में बड़े आयोजनों के लिए स्थानों के ऊंचे रेट के कारण हिचकिचाते थे, लेकिन केंद्र के साथ बैठक के बाद स्टेडियमों की तर्कसंगत दरें लागू की गई हैं। लाइव मनोरंजन समारोह अर्थव्यवस्था राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है।