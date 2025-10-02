delhi govt working on new schemes aimed at ensuring dignity life for senior citizens बुजुर्गों के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही दिल्ली सरकार, मंत्री ने किया जिक्र, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

Thu, 2 Oct 2025 12:45 AM
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बवाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धाश्रमों में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने कहा कि रिटायर बाद सलाह का भी विस्तार किया जाएगा। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार मनोरंजन केंद्रों के विकास पर 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दिल्ली में सेवा पखवाड़े के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 हजार नई पेंशन जगहें बनाई गई हैं। पश्चिम विहार स्थित सावित्रीबाई फुले वृद्धाश्रम 96 निवासियों को आधुनिक और सुरक्षित आवास प्रदान करेगा।

