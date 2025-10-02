बुजुर्गों के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही दिल्ली सरकार, मंत्री ने किया जिक्र

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बवाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धाश्रमों में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।