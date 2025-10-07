Delhi govt winter plan Waterproof pagoda style tents for homeless in works दिल्ली सरकार ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, बेघर लोगों के लिए क्या है योजना, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, बेघर लोगों के लिए क्या है योजना

दिल्ली सरकार ने अभी से सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में बेघर लोगों को सर्दी के मौसम में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योजना तैयार की गई है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने कार्यों के लिए लिए टेंडर भी जारी कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 06:35 PM
दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने सर्दियों से पहले बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों (रैन बसेरों) को वाटरप्रूफ बनाने और अग्निरोधी पैगोडा टेंट लगाने के लिए एक टेंडर जारी किया है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा पिछले सप्ताह जारी टेंडर के अनुसार, सरकार आगामी सर्दियों के लिए दिल्ली में कई स्थानों पर अस्थायी आश्रय गृहों के रूप में 250 यूरोपीय और जर्मन शैली के पैगोडा टेंट लगाने की योजना बना रही है।

टेंडर में कहा गया है कि लगभग 3.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस कार्य में जलरोधी और अग्निरोधी पगोडा टेंट या हैंगर उपलब्ध कराना शामिल है। इनका उपयोग आमतौर पर शिविर स्थलों, प्रदर्शनियों, आश्रयों, समारोहों और मेलों में किया जाता है।

अनुबंधित एजेंसी लकड़ी का प्लेटफॉर्म बेस, बिस्तर, गद्दे, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन व्यवस्था, अग्निशमन के लिए जल भंडारण प्रावधान, 4 पोर्टेबल रिचार्जेबल एलईडी लालटेन और पगोडा के लिए जरूरी सभी चीजें प्रदान करेगी।

डीयूएसआईबी ने कहा कि बोलीदाताओं के लिए बयाना राशि 7 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसकी कार्य अवधि 120 दिन होगी। चयनित एजेंसी टेंडर में दिए गए निर्देश के अनुसार टेंटों की आपूर्ति और रखरखाव करेगी।

गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए उप निदेशक (रैन बसेरा) कम से कम हर दो सप्ताह में एक बार निरीक्षण करेंगे। डीयूएसआईबी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी भी कमी को दो दिनों के भीतर दूर किया जाएगा।