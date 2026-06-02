किसानों को दिल्ली सरकार का गिफ्ट; फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, कितनी रकम?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अगस्त-सितंबर 2025 की बारिश से हुए फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे अगस्त-सितंबर 2025 की भारी बारिश से प्रभावित करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। साल 2015 से लागू पुरानी दर (लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर) में बदलाव कर अब कुल 33.32 करोड़ रुपये की रकम बढ़ी दर पर बांटी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी बारिश से प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुग्रह सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली के करीब 10 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली में कुल 10,977.44 एकड़ (लगभग 4,442.41 हेक्टेयर) खेती प्रभावित हुई थी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, साल 2015 में बारिश से फसल नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया था। यह रकम लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर है। अब हमारी सरकार ने फसलों को हुए नुकसान पर आर्थिक मदद की दर बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी है।
किन्हें दी जाएगी मदद?
इस प्रकार किसानों को पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक मदद दी जाएगी। यह मदद उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फसलें भारी बारिश और उसके कारण खेतों में हुए जलभराव से क्षतिग्रस्त हुई हैं। उक्त निर्णय अगस्त-सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में लिया गया है। यह मदद जमीन के अभिलेखित स्वामियों को दी जाएगी।
75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद
यह मदद कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा की जमीन और चारदीवारी वाले फार्महाउसों को नहीं दी जाएगी। कैबिनेट ने प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत 70 फीसदी तक फसल क्षति होने पर उसी अनुपात में तथा 70 फीसदी से अधिक क्षति होने पर पूर्ण सहायता देने का प्रावधान था।
किसानों को राहत देने का निर्णय
सीएम ने कहा कि सरकार संकट की घड़ी में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी सोच और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने का यह निर्णय लिया है। यह सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों को जारी रखने को प्रेरित करेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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