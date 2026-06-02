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किसानों को दिल्ली सरकार का गिफ्ट; फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, कितनी रकम?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अगस्त-सितंबर 2025 की बारिश से हुए फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। 

किसानों को दिल्ली सरकार का गिफ्ट; फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, कितनी रकम?

दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए फसल नुकसान का मुआवजा बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे अगस्त-सितंबर 2025 की भारी बारिश से प्रभावित करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। साल 2015 से लागू पुरानी दर (लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर) में बदलाव कर अब कुल 33.32 करोड़ रुपये की रकम बढ़ी दर पर बांटी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी बारिश से प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुग्रह सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली के करीब 10 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली में कुल 10,977.44 एकड़ (लगभग 4,442.41 हेक्टेयर) खेती प्रभावित हुई थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, साल 2015 में बारिश से फसल नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया था। यह रकम लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर है। अब हमारी सरकार ने फसलों को हुए नुकसान पर आर्थिक मदद की दर बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी है।

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किन्हें दी जाएगी मदद?

इस प्रकार किसानों को पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक मदद दी जाएगी। यह मदद उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फसलें भारी बारिश और उसके कारण खेतों में हुए जलभराव से क्षतिग्रस्त हुई हैं। उक्त निर्णय अगस्त-सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में लिया गया है। यह मदद जमीन के अभिलेखित स्वामियों को दी जाएगी।

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75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद

यह मदद कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा की जमीन और चारदीवारी वाले फार्महाउसों को नहीं दी जाएगी। कैबिनेट ने प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। पूर्व में लागू व्यवस्था के तहत 70 फीसदी तक फसल क्षति होने पर उसी अनुपात में तथा 70 फीसदी से अधिक क्षति होने पर पूर्ण सहायता देने का प्रावधान था।

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किसानों को राहत देने का निर्णय

सीएम ने कहा कि सरकार संकट की घड़ी में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी सोच और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने का यह निर्णय लिया है। यह सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों को जारी रखने को प्रेरित करेगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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