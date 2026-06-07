दिल्ली में सफर होगा और आसान; DTC बेड़े में शामिल होंगी 2800 नई लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रिक 2800 एयर कंडीशन्ड लो फ्लोर बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई है।
दिल्ली सरकार पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अपने DTC बेड़े में 2800 नई एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 7500 तक पहुंचाना है। साल 2028-29 तक कुल बेड़े को 14000 बसों का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ बस डिपो पर जरूरी चार्जिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा ताकि बस बेड़े को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक किया जा सके।
दिल्ली सरकार की इस पहल के तहत भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 2800 नई इलेक्ट्रिक एयर-कंडीशन्ड लो-फ्लोर बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल की जाएंगी। इस योजना में 1400 बसें 9 मीटर की और 1400 बसें 12 मीटर की होंगी जिससे यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा। इस पहल से पूरे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच बेहतर होगी और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को भी मजबूती मिलेगी।
इस पहले से खासकर दिल्ली के उन इलाकों में जहां अभी सुविधाएं कम हैं या फिर जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित हैं, उन इलाकों में आवाजाही आसान होगी। दिल्ली में पहले से चल रही 9 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसों के प्रदर्शन के बेहद सकारात्मक नतीजे रहे हैं। ये बसें लोकल और फीडर ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने में बेहद प्रभावी साबित हुई हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य साल 2028-29 तक दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर लगभग 14000 बसों तक पहुंचाना है।
साल के अंत तक हो जाएंगी 7500 इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली में लगभग 4300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। यह देश के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस विस्तार के अगले चरण में दिल्ली सरकार पीएम ई- ड्राइव फेज-2 के तहत 3330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें 500 बसें 7 मीटर लंबाई वाली इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं।
दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का मकसद यात्रियों को अच्छा अनुभव देना और पर्यावरण के अनुकूल बसों को बढ़ावा देना है। इस पहल से गाड़ियों का प्रदूषण कम होगा, हवा साफ होगी और लोगों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद सफर की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर दिल्ली सरकार भविष्य के लिए एक बेहतरीन और पर्यावरण-अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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