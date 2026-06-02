दिल्ली सरकार इन अधिकारियों के लिए बनाएगी फ्लैट; कितना आएगी लागत?
दिल्ली सरकार शाहदरा के सीबीडी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये की लागत से 84 आवासीय फ्लैट बनाएगी। इसके लिए डीडीए ने एक हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यह परियोजना 36 महीनों में पूरी की जाएगी।
दिल्ली सरकार शाहदरा के सीबीडी क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से 84 आवासीय फ्लैट बनाएगी। इसके लिए डीडीए ने एक हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। इस परिसर में 36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी न्यायाधीशों के लिए आधुनिक आवास होंगे। डीटीटीडीसी ने वैधानिक मंजूरियां लेने के लिए सलाहकारों से आवेदन मांगे हैं। इस पूरी परियोजना को 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
200 करोड़ रुपये आएगी लागत
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार शाहदरा स्थित केंद्रीय व्यापार जिला (सीबीडी) क्षेत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए 84 आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने की योजना बना रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है।
कंसल्टेंट से मांगे आवेदन
निविदा दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने इस परियोजना के लिए व्यापक वास्तुशिल्प डिजाइन और इंजीनियरिंग योजना सेवाएं प्रदान करने के लिए कंसल्टेंट से आवेदन मांगे हैं। यह परियोजना पूर्वी दिल्ली में एक हेक्टेयर जमीन पर न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण से संबंधित है।
जजों के लिए बनेंगे आवास
दस्तावेज के मुताबिक, प्रस्तावित आवासीय परिसर में 36 जिला न्यायाधीशों और 48 दीवानी जजों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। हर आवासीय इकाई के लिए आधारशिला क्षेत्र जिला न्यायाधीश (36) के लिए 2,500 वर्ग फुट और दीवानी न्यायाधीश (48) के लिए 2,000 वर्ग फुट होगा। परियोजना को दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद विधि विभाग की ओर से डीटीटीडीसी को सौंपा गया है।
दी जा चुकी है 10 हजार वर्ग मीटर जमीन
दस्तावेज के अनुसार, इस परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से एक हेक्टेयर अर्थात लगभग 10 हजार वर्ग मीटर जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है और इसे विधि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
चयनित सलाहकार को अवधारणा योजना (कांसेप्ट प्लान), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), मैम तैयार करने, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा तथा दिल्ली शहरी कला आयोग सहित विभिन्न एजेंसियों से वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने और परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
कार्य क्षेत्र के तहत सलाहकार को 3-डी प्रजेंटेशन, विस्तृत कार्यकारी चित्र, निविदा दस्तावेज और लागत अनुमान तैयार करने के साथ-साथ ठेकेदार के चयन और परियोजना की निगरानी में भी सहायता करनी होगी।
परियोजना पूरी होने के बाद सलाहकार को कब्जा प्रमाणपत्र (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) प्राप्त कराने में भी मदद करनी होगी और निर्माण के बाद दिखने वाले मॉडल चित्र प्रस्तुत करने होंगे। निविदाएं 16 जून को खोली जाएंगी। परियोजना की कुल अवधि 36 महीने या इसके पूरी होने तक निर्धारित की गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।