दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के अपात्रों की होगी छंटनी; डोर-टू-डोर हो रहा सत्यापन
दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत फर्जी, अपात्र और मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए डोर-टू-डोर सत्यापन अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया में टीमें लाभार्थियों के घर जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस) प्रमाणीकरण और लाइव फोटो के जरिए रिकॉर्ड अपडेट करेंगी। यह सत्यापन प्रक्रिया 3 महीने तक चलेगी। नहीं मिलने वाले लाभार्थियों की पेंशन रद्द की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 4.4 लाख लाभार्थियों में से 20-25 फीसदी अयोग्य लोग हटाए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के साथ ही उनको हटाने के लिए एक सत्यापन अभियान शुरू किया है। यह सत्यापन प्रक्रिया पहले ही शुरू की जानी थी लेकिन इसको इस कारण रोक दिया गया था क्योंकि लाभार्थियों के आधार ऑथेंटिकेशन के लिए किसी थर्ड पार्टी को अनुमति नहीं मिली थी। बता दें कि दिल्ली सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में लगभग 4.4 लाख वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब मंजूरी मिलने के बाद थर्ड पार्टी की ओर से घर-घर जाकर लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा रहा है। यह जांच प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि जो लोग अब जीवित नहीं हैं या जो वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य सरकारी सहायता भी ले रहे हैं उन सभी को हटाए जाने के बाद कुल 4.4 लाख लाभार्थियों में से 20 से 25 फीसदी जगहें खाली होंगी।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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