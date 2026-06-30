दिल्ली के 75 स्मारकों को गोद ले सकेंगी निजी कंपनियां और NGO; 2 योजनाओं का ऐलान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और विकास के लिए 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। योजनाओं के तहत निजी कंपनियां, पंजीकृत एनजीओ, ट्रस्ट, संस्थाएं और इच्छुक नागरिक 'स्मारक मित्र' बनकर स्मारकों को गोद लेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और संवर्धन के लिए 2 योजनाओं की घोषणा की है। दोनों योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूर दी है। इन योजनाओं के जरिए दिल्ली सरकार पहली बार सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी से दिल्ली के स्थानीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और विकास का व्यापक अभियान शुरू करेगी। दिल्ली सरकार 'हमारे स्मारक, हमारा गौरव' योजना के अंतर्गत ‘दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना’ और ‘दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना’ शुरू कर रही है ताकि अधिक से अधिक संस्थाएं और नागरिक अभियान का हिस्सा बन सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का पुरातत्व विभाग ‘दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 2004’ के अंतर्गत दिल्ली के स्थानीय महत्व वाले उन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव और विकास का दायित्व निभाता है जो एएसआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इन स्मारकों को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और उनके आसपास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ‘दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना’ के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), निजी कंपनियां, पंजीकृत एनजीओ, ट्रस्ट, संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से दिल्ली सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे। ऐसे सहयोगी ‘स्मारक मित्र’ कहलाएंगे। मौजूदा वक्त में दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में 75 ऐतिहासिक स्मारक हैं। योजना के तहत ‘स्मारक मित्र’ संबंधित स्मारक पर साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, लाइट एंड साउंड जैसी पर्यटक सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव का पूरा खर्च खुद वहन करेंगे।
योजना के तहत हर गोद लिए गए स्मारक पर दिल्ली सरकार को औसतन लगभग 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से बचत होगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यदि स्मारक मित्र किसी कार्यक्रम या आयोजन से कोई आमदनी कमाते हैं तो उस रकम का इस्तेमाल केवल संबंधित स्मारक के रखरखाव और विकास पर ही किया जाएगा। ऐसी आमदनी को निजी लाभ के रूप में अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी। स्मारक अभिग्रहण की अवधि 5 साल होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार, संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी और स्मारक मित्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसकी हमेशा निगरानी की जाएगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी होगी। इससे जुड़े लोगों और सैलानियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। इस योजना में दिलचस्पी रखने वालों या इसमें शामिल होने वालों को ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (ईओआई) प्रस्तुत करना होगा। इनको हर स्मारक के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी देना होगा। इस विजन डाक्यूमेंट में विकास के कार्यों, जरूरी सुविधाओं और मेंटिनेंस में उनके योगदान की जानकारी दर्ज होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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