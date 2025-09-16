delhi govt to starts development works and install play equipment in slum areas दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में ये काम करने जा रही सरकार, टेंडर जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi govt to starts development works and install play equipment in slum areas

दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में ये काम करने जा रही सरकार, टेंडर जारी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राष्ट्रीय राजधानी के वंचित इलाकों में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम करने जा रही है। क्या-क्या होंगे काम और किन इलाकों में दिए जाएंगे अंजाम?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:13 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में ये काम करने जा रही सरकार, टेंडर जारी

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के वंचित इलाकों में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम अंजाम देने जा रही है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार शहर भर की झुग्गी-झोपड़ियों में झूले, फिसलपट्टी और अन्य खेल उपकरण लगाने के साथ पार्कों और शिशु वाटिकाओं की मरम्मत का काम करने वाली है। आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार चाहती है कि वंचित इलाकों में रहने वाले बच्चों बेहतर मनोरंजन सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

इन इलाकों में होंगे काम

एक अधिकारी ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में झूले, फिसलपट्टी और अन्य खेल उपकरण लगाने के साथ पार्कों और शिशु वाटिकाओं की मरम्मत का काम होने जा रहा है। उनमें सदर बाजार के पास ईदगाह रोड, गोयला डेयरी, शकूर बस्ती और जाफराबाद शामिल हैं।

टेंडर जारी

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में खेल उपकरण लगाने और शिशु वाटिकाओं की मरम्मत के लिए कई निविदाएं यानी टेंडर जारी किए गए हैं।

कहां कितने के होंगे काम?

निविदाओं में कहा गया है कि ईदगाह रोड में झूले, फिसलपट्टी और अन्य खेल उपकरण लगाने के साथ पार्कों और शिशु वाटिकाओं की मरम्मत के कार्यों की अनुमानित लागत 8.64 लाख रुपये है। वहीं गोयला डेयरी में 9.26 लाख रुपये और शकूर बस्ती में 8.61 लाख रुपये और जाफराबाद में 8.24 लाख रुपये के काम कराए जाएंगे। इन कार्यों के 90 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

क्या है मकसद?

एक अधिकारी ने बताया कि खेल उपकरणों में स्लाइड, झूले, सी-सॉ के साथ-साथ व्यायाम उपकरण भी शामिल होंगे। हम अन्य इलाकों में पार्कों और शिशु वाटिकाओं की मरम्मत की भी योजना बना रहे हैं। हम हर क्लस्टर में मौजूदा सूरते हाल का आकलन कर रहे हैं। साथ ही मरम्मत वाले क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं। यह पहल बुनियादी सुविधाओं से वंचित इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए बेहतर मनोरंजन सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशों का हिस्सा है।