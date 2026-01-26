दिल्ली में और बनेंगे स्टूडेंट हॉस्टल, सीनियर सिटिजन्स के लिए भी बढ़ेंगी सुविधाएं
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार गरीब छात्रों के लिए नए हॉस्टल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसके तहत गरीब छात्रों के लिए नए हॉस्टल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने नागरिकों से एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।
नए हॉस्टल का होगा निर्माण
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकार ने गरीब बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कई नए हॉस्टल और सीनियर सिटिजन्स के लिए सुविधाएं बनाने का प्लान बनाया है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और गरीबों, सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार गरीब स्टूडेंट्स के लिए नए हॉस्टलों का निर्माण करेगी।
327 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों का शुभारंभ वहां रहने वाले लोगों से ही करवाया। इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से 144 करोड़ रुपये के कार्यों का ठेका भी दिया जा चुका है।
झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जन सुविधा परिसरों के 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इनमें से 214 कामों के लिए 81 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। सीमेंट की सड़कों से जुड़े 254 कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जिनमें से 172 कामों के लिए 63 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं।