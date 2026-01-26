Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi govt to set up several new hostels for students and facilities for senior citizens
दिल्ली में और बनेंगे स्टूडेंट हॉस्टल, सीनियर सिटिजन्स के लिए भी बढ़ेंगी सुविधाएं

दिल्ली में और बनेंगे स्टूडेंट हॉस्टल, सीनियर सिटिजन्स के लिए भी बढ़ेंगी सुविधाएं

संक्षेप:

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार गरीब छात्रों के लिए नए हॉस्टल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jan 26, 2026 11:29 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों के कल्याण के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसके तहत गरीब छात्रों के लिए नए हॉस्टल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने नागरिकों से एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नए हॉस्टल का होगा निर्माण

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकार ने गरीब बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कई नए हॉस्टल और सीनियर सिटिजन्स के लिए सुविधाएं बनाने का प्लान बनाया है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और गरीबों, सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार गरीब स्टूडेंट्स के लिए नए हॉस्टलों का निर्माण करेगी।

327 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों का शुभारंभ वहां रहने वाले लोगों से ही करवाया। इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से 144 करोड़ रुपये के कार्यों का ठेका भी दिया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:सेक्स की दवा लेकर करता था हैवानियत, यौन उत्पीड़न से आजिज पत्नी ने पति की ली जान
ये भी पढ़ें:गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं पर रोक का फैसला; कमेटी के निर्णय पर क्या बोले सीएम?
ये भी पढ़ें:दिल्ली धमाका मामले में फरार आतंकी राथर पर कसेगा शिकंजा, इंटरपोल नोटिस की तैयारी

झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जन सुविधा परिसरों के 476 कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इनमें से 214 कामों के लिए 81 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। सीमेंट की सड़कों से जुड़े 254 कार्यों के लिए 102 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं जिनमें से 172 कामों के लिए 63 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।