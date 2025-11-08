Hindustan Hindi News
दिल्ली के इन परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन देगी रेखा सरकार, DUISIB को सर्वे का आदेश

संक्षेप: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने DUISIB को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर सर्वे करे और पता लगाए कि वहां कितने परिवार अब भी पारंपरिक चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। 

Sat, 8 Nov 2025 09:41 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUISIB) को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी की सभी झुग्गी बस्तियों में जाकर सर्वे करे और पता लगाए कि वहां कितने परिवार अब भी पारंपरिक चूल्हे या अंगीठी पर खाना बना रहे हैं। दिल्ली सरकार ऐसे परिवारों को पारंपरिक चूल्हों से छुटकारा दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंर्तगत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी ताकि परिवार परेशानी से बचें और प्रदूषण पर प्रभावी रोक भी लग सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि इस सर्वे के आधार पर सरकार ऐसे परिवारों की सूची तैयार करेगी जो पारंपरिक चूल्हे या अंगीठी पर खाना बना रहे हैं। इन सभी परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलवाने का काम करेगी ताकि उन्हें लकड़ी, कोयला या अन्य पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल से मुक्ति मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम केवल औद्योगिक या यातायात क्षेत्र तक सीमित नहीं है। घरेलू स्तर पर भी इस दिशा में कदम उठाना जरूरी है। झुग्गी बस्तियों में चूल्हा या अंगीठी से निकलने वाला धुआं न केवल वातावरण को प्रदूषित करता है वरन वहां रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि हर परिवार को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो और कोई भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल ना करे।

राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पलूशन को नियंत्रित करने के लिए उनकी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। अधिकारियों की टीमें भी सड़कों पर उतर गई हैं। पलूशन पैदा करने वाले कारकों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। हॉटस्पॉट को क्लियर करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही धूल रोकने के लिए मैकेनिकल उपाय चल रहे हैं।

