Delhi govt to probe financial irregularities in Chandni Chowk redevelopment project केजरीवाल के एक और काम की होगी जांच, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आ रही घोटाले की बू
केजरीवाल के एक और काम की होगी जांच, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को आ रही घोटाले की बू

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए गए चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना की जांच करवा सकती है। आंतरिक जांच में इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं और लागत में वृद्धि की ओर इशारा किया गया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 10:23 PM
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चांदनी चौक के पुनर्विकसित 1.3 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का उद्घाटन 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसकी परियोजना लागत शुरू में 65.6 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 145 करोड़ रुपए हो गई। अधिकारियों द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्यों की प्रारंभिक लागत 27.79 करोड़ रुपए अनुमानित थी, जो लगभग चार गुना बढ़कर 105.93 करोड़ रुपए हो गई।

अधिकारियों ने कहा कि मानदंडों के अनुसार जब परियोजना की लागत स्वीकृत सीमा से अधिक हो जाती है तो संशोधित स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। लेकिन, पीडब्ल्यूडी ने जरूरी संशोधित स्वीकृति प्राप्त किए बिना खर्च करना जारी रखा।

समीक्षा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। कैबिनेट की जांच से बचने के लिए 145 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के बजाय केवल 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रारंभिक अनुमान पेश किया। पीडब्ल्यूडी की आंतरिक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि परियोजना को नए टेंडर जारी किए बिना उसी ठेकेदार के माध्यम से पूरा किया गया, जो खरीद मानदंडों का सीधा उल्लंघन है।

समीक्षा रिपोर्ट में आगे खुलासा किया गया है कि कुल खर्च किए गए 145.72 करोड़ रुपए में से 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अतिरिक्त मदों पर खर्च की गई। यह परियोजना के मूल दायरे का हिस्सा नहीं थे। कुल मिलाकर परियोजना के अस्वीकृत व्यय से संबंधित अनियमितताएं 370 करोड़ रुपए से अधिक की थीं।

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना इस बात का एक जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा सकता है। 2019 में तत्कालीन प्रभारी मंत्री के कार्यकाल में लागत में भारी वृद्धि हुई। निविदाओं को नजरअंदाज किया गया और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। ये सब बिना किसी अनिवार्य मंजूरी के किए गए। वर्मा ने आगे कहा कि मेरे कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी अनियमितताओं का अड्डा नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का गढ़ बनेगा। हर पैसा जनता के काम आएगा न कि निजी हितों के लिए।

वहीं, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने एक बयान में कहा कि दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है कि पिछले 10 सालों से विजिलेंस और एसीबी भाजपा के उपराज्यपाल के अधीन थे। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना उपराज्यपाल का कर्तव्य था। भाजपा के उपराज्यपाल ही विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे थे। पुराने मामलों की जांच शुरू करना उनके उपराज्यपाल की अक्षमता को ही दर्शाता है।