दिल्ली सरकार अस्पतालों के लिए ला रही पायलट प्रोजेक्ट, 5 रुपए में कई सुविधाएं मिलेंगी

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यह परियोजना उन मरीजों के परिवारों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी, जिन्हें लंबी दूरी तय कर दिल्ली आना पड़ता है। इन सुविधाओं के लिए उन्हें 5 रुपए का मामूली शुल्क देना पड़ेगा।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। यह परियोजना उन मरीजों के परिवारों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी, जिन्हें लंबी दूरी तय कर दिल्ली आना पड़ता है। इन सुविधाओं के लिए उन्हें 5 रुपए का मामूली शुल्क देना पड़ेगा।

अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार आगामी महीनों में एक पायलट परियोजना 'विश्राम गृह' शुरू करेगी। इसके तहत शहर के अस्पतालों में आराम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी शुरुआत लोक नायक अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों से की जाएगी।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पांच रुपए की मामूली शुल्क पर परिवार के एक या दो सदस्यों को विश्राम गृह में रहने की अनुमति दी जाएगी। इसमे सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बताया कि पायलट परियोजना आने वाले महीनों में चार से पांच अस्पतालों में शुरू होगी। पहले चरण में स्वच्छ शौचालय, उचित बिस्तर और भोजन की व्यवस्था से सुसज्जित विश्राम गृह सुविधाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ताकि तीमारदारों को सड़कों पर या अस्पताल परिसर के आसपास असुरक्षित जगहों पर न सोना पड़े।

अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विश्राम गृह में मरीज के एक से दो परिवार के सदस्यों को रहने की सुविधा होगी। ये सुविधाएं अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें सम्मान और आराम प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। पहले चरण में इसमें लोक नायक अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, डीडीयू अस्पताल, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल और कुछ अन्य अस्पताल शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना मरीजों के परिवारों को बेहद जरूरी सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों को अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उनके तीमारदारों के लिए यहां रहना मुश्किल हो जाता है। सिंह ने कहा कि जहां तक संभव होगा अस्पताल परिसर में मौजूदा केबिनों या खाली इमारतों का उपयोग किया जाएगा। जरूरत के आधार पर अस्थायी या स्थायी संरचनाएं भी बनाई जा सकती हैं।