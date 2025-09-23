दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर! दिवाली पर पानी के बिलों में मिलेगी राहत की सौगात

दिल्ली सरकार इस दिवाली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है, जिसके तहत पानी के पुराने बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को माफ कर दिया जाएगा।

दिल्ली की जनता के लिए इस दिवाली एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप भी पानी के बिलों की भारी-भरकम राशि और उस पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज से परेशान हैं, तो दिल्ली सरकार आपके लिए ला रही है वन-टाइम एमनेस्टी स्कीम। इस स्कीम के तहत पुराने बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को माफ करने की तैयारी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत फिलहाल यह स्कीम सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होगी। कमर्शियल यूजर्स को अभी इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम अंतिम चरण में है। जैसे ही नया सिस्टम शुरू होगा, स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा होगा, जो लंबे समय से गलत बिलों की वजह से परेशान हैं।

बिल ठीक करने के लिए नहीं भागना पड़ेगा दफ्तर दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, 27 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों को पिछले कुछ सालों में गलत या बढ़े हुए बिल मिले हैं। कई लोगों ने इन बिलों का भुगतान बंद कर दिया, जिससे डीजेबी की आय पर असर पड़ा। पहले की आप सरकार ने भी ऐसी योजना का वादा किया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। इस साल जुलाई में जल मंत्री परवेश वर्मा ने ऐलान किया था कि बीजेपी सरकार पुराने बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज माफ करेगी।

अच्छी खबर यह है कि इस स्कीम में बिलों की गणना अपने आप होगी। यानी, आपको बिल ठीक करवाने के लिए डीजेबी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अगर कोई इस मौके का फायदा नहीं उठाता, तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पुराने बकाया और लेट पेमेंट चार्ज की वजह से ही बिल इतने ज्यादा हो गए। इनके माफ होने से बिल की राशि काफी कम हो जाएगी।'

बकाया राशि का हिसाब-किताब डीजेबी के रिकॉर्ड बताते हैं कि कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 66,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये। दिल्ली सरकार के विभागों पर 33,295 करोड़ और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर 29,723.37 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा बकाया भारतीय रेलवे का है, जो 21,530 करोड़ रुपये है, इसके बाद दिल्ली पुलिस का नंबर आता है, जिस पर 6,097 करोड़ रुपये बकाया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर भी 26,147 करोड़ रुपये का बकाया है।