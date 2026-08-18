दिल्ली में शुरू होगी लेडीज स्पेशल बस सेवा, 200 इलेक्ट्रिक बसें भी मिलेंगी
दिल्ली सरकार बुधवार को महिलाओं के लिए 56 लेडीज स्पेशल बसों समेत 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देगी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री इन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजीव शर्मा, नई दिल्ली
बसों से सफर करने वाली महिलाओं को दिल्ली सरकार बुधवार को तोहफा देगी। सरकार राजधानी में 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करेगी। इसके साथ ही दिल्ली से करनाल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा, राजधानी के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और राजघाट डिपो-1 में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा। बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोट्स कांप्लेक्स से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं को शुरू करेंगे।
200 नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक बसें और 1750 सीएनजी बसें शामिल होंगी।
इन सुविधाओं से लैस
200 बसों के इस नए बेड़े में 12 मीटर वाली 88 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर वाली 112 देवी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। ये लो-फ्लोर एयर-कंडीशनर बसें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं।
14 हजार होगी ई-बसों की संख्या
परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग और डीटीसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आधारित फ्लीट विस्तार कार्यक्रम को लागू कर रही हैं। इसके तहत वर्ष 2028-29 तक राजधानी में बसों की संख्या बढ़कर लगभग 14000 हो जाएंगी।
56 लेडीज स्पेशल बसों की सौगात, महिलाओं का सफर होगा आसान
परिवहन मंत्री ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डीटीसी अब महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू कर रहा है। इनमें ज़्यादा डिमांड वाले 15 रूटों पर 'लेडीज स्पेशल' की 30 ट्रिप और 13 रूट पर ‘यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल’ (यू-स्पेशल) की 26 ट्रिप शामिल हैं।
पीक आवर्स में मिलेंगी सुविधा
उन्होंने बताया कि यह विशेष सेवाएं कामकाजी महिलाओं और छात्रों की रोजाना की यात्रा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जिससे खासतौर से पीक आवर्स में अधिक सुविधाएं मिलेगी। शहर के रिहायशी इलाकों को रोजगार, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी हब जैसे, नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम से जोड़ा जा सकेगा।
इन कॉलेजों तक लेडीज स्पेशल बसों की सुविधा
वहीं, यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सर्विस हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, एलएसआर, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, एसपीएम कॉलेज, देशबंधु कॉलेज समेत कई प्रमुख संस्थानों तक विशेष कनेक्टिविटी देगा। विशेष स्टिकर यात्रियों को बस स्टॉप और बस टर्मिनल पर इन खास सेवाओं को आसानी से पहचान करने में मदद करेंगे।
दिल्ली से करनाल तक इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा
डीटीसी की ओर से दिल्ली-करनाल रूट पर पांच इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसों का संचालन भी बुधवार से शुरू हो जाएगा। लगभग 133 किलोमीटर लंबे वन-वे कॉरिडोर पर ये बसें दोनों दिशाओं में रोजाना 10 ट्रिप लगाएंगी।
दिल्ली-करनाल रूट
दिल्ली-करनाल रूट महाराणा प्रताप आईएसबीटी, कश्मीरी गेट को सीधे हरियाणा के करनाल से जोड़ेगा, जिसमें सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन समेत कई महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली को बड़ौत, सोनीपत, धारूहेड़ा, पानीपत और रोहतक से अंतरराज्यीय बस सेवा से जोड़ा जा चुका है।
5.50 करोड़ की लागत से बनाया गया ईवी चार्जिंग स्टेशन
राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इको-सिस्टम को बेहतर करने के प्रयासों के तहत दिल्ली परिवहन निगम ने राजघाट डिपो-I पर 5.50 करोड़ की लागत से पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया है। इसमें 240 किवा क्षमता वाले चार ईवी चार्जर लगे हैं। ये चार्जर भारी वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों दोनों को चार्ज करने में सक्षम हैं। इस चार्जिंग स्टेशन को बिजली सप्लाई करने के लिए 1600 केवीए का सब-स्टेशन स्थापित किया गया है। यह राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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