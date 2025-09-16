दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए फिर से शुरू हो सकती हैं DTC बसें, इन शहरों को लाभ

दिल्ली सरकार अपनी अंतरराज्यीय बस सेवाओं को फिर से शुरू कर सकती है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 100 इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें चलाने की योजना पर मुहर लगाई थी।

दिल्ली सरकार अपनी अंतरराज्यीय बस सेवाओं को फिर से शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा एक दशक से भी अधिक समय पहले डीटीसी बसों के सीएनजी में बदलने के बाद रोक दी गई थी। इस साल की शुरुआत में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने 17 रास्तों पर 100 इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि 25 सितंबर से अंतरराज्यीय डीटीसी बस सेवाओं को शुरू किया जा सकता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि कल पीएम नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है। दिल्ली और पूरा देश इसे एक त्योहार के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा देशवासियों के कल्याण, भारत के विकास के बारे में सोचा है। इस वजह से आपको कल एक बड़ा जश्न देखने को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबे जीवन की कामना करता हूं। हम अंतरराज्यीय बसों को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अंतरराज्यीय बसों को 25 सितंबर को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। ये बसें बड़ौत तक चलेंगी। पहले चरण के तहत दिल्ली सरकार नजदीकी किसी स्थान के लिए सेवा शुरू करेगी ताकि देखा जा सके कि यह पहल कितनी कारगर है। शुरुआती चरण में तीन बसें चलेंगी। अधिकारी ने कहा कि अगले चरण में सभी मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग की प्रारंभिक योजना को संशोधित किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण दूर के शहरों तक इलेक्ट्रिक बसों को चलाना संभव नहीं है। ऐसे में फैसला किया गया है कि हम वेट लीज मॉडल पर बसें लेंगे। एक कॉन्सेशनेयर (ठेकेदार) बसों का संचालन करेगा। ये BS-6 बसें होंगी। कॉन्सेशनेयर राजस्व-साझाकरण मॉडल को समझौते के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। डीटीसी फिलहाल टेंडर तैयार करने पर काम कर रहा है।

डीटीसी ने अंतरराज्यीय बस सेवा के लिए 17 डेस्टिनेशन चुने हैं। इनमें उत्तराखंड का ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून जबकि हरियाणा का पानीपत और उत्तर प्रदेश में अयोध्या, लखनऊ और मुरादाबाद जैसे शहर शामिल हैं। अमृतसर, चंडीगढ़ और जम्मू के लिए भी बसें चलाने की योजना है। लंबी दूरी की बसें एयर कंडीशनर और 12 मीटर लंबी होंगी। बसों में सामान रखने की जगह भी होगी।