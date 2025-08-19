दिल्ली में एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी पुलिस, DDA, MCD और NDMC; रेखा सरकार ला रही ऐप

दिल्ली में अब आम लोगों को एक प्लेटफार्म पर पुलिस, DDA, MCD और NDMC जैसी एजेंसियां उपलब्ध जो जाया करेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार इसके लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

दिल्ली में अब एक प्लेटफार्म पर पुलिस, DDA, MCD और NDMC जैसी एजेंसियां उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 'दिल्ली मित्र' ऐप लॉन्च करने का ऐलान किया। इस ऐप की मदद से दिल्ली वासी विभिन्न विभागों और एजेंसियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यह निर्णय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके इलावा लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

एक प्लेटफार्म पर होंगे पुलिस, DDA, MCD और NDMC कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- जन शिकायतों के अधिक प्रभावी निवारण के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी मदद से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जाएंगे।

जनता और सरकार के बीच सेतु का करेगा काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'दिल्ली मित्र' न केवल शिकायतों के लिए उपलब्ध प्लेटफार्म होगा वरन जनता और सरकार के बीच विश्वास के एक डिजिटल सेतु के रूप में भी काम करेगा। यह ऐप दिल्ली वालों को मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सरकार के पास शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा।

व्हाट्सएप से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायतें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को उनकी शिकायत के हर अपडेट की जानकारी संदेशों के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा आम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायतें दर्ज करना संभव होगा।