दिल्ली में लगेगी 15 फुट ऊंची और 1500 किलो वजनी पूर्व पीएम की कांस्य प्रतिमा, यह इलाका हुआ फाइनल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस साल पूर्वी दिल्ली में RSS के संस्थापक केबी हेडगेवार की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह मूर्ति सेवा, समर्पण और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का प्रतीक बनकर प्रेरणा का निरंतर स्रोत बनी रहेगी।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में शहर के एक प्रमुख इलाके में उनकी 15 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की योजना अगले तीन महीनों में इस मूर्ति को उत्तरी दिल्ली के आजादपुर गोलचक्कर पर लगाने की है। उन्होंने बताया कि मूर्ति लगाने के साथ ही वहां पर सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम भी किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग पर होगी। इन कामों के अंतर्गत बेहतर लाइटिंग, गोल चक्कर की लैंडस्केपिंग और पास के फुटओवर ब्रिज की मरम्मत जैसे काम किए जाएंगे।
दरअसल गोलचक्कर के पास एक फुट ओवरब्रिज भी है, जिसका इस्तेमाल लोग जीटी करनाल रोड, दिल्ली-मुल्तान रोड और महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) के चौराहे को पार करने के लिए करते हैं, इस पुल की मरम्मत भी सौंदर्यीकरण कार्य का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। वह पार्टी के पहले ऐसे नेता भी बने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे।
लगेगी 1500 किलो की कांस्य की मूर्ति
इस बारे में जानकारी देते हुए PWD के एक अधिकारी ने कहा, 'विभाग ने आजादपुर गोलचक्कर पर लगभग 1,500 किलोग्राम वजन वाली मूर्ति लगाने की प्लानिंग की है, जिसे बेहतरीन अत्याधुनिक तरीकों और स्वीकृत इंजीनियरिंग मानकों का पालन करते हुए बनाया गया है।'
जो कंपनी डिजाइन तैयार करेगी वही लगाएगी भी
अधिकारी ने आगे कहा, 'इस काम के लिए PWD एक ऐसी कंपनी को काम पर रखने की योजना बना रहा है, जो ना केवल गोलचक्कर पर मूर्ति का डिजाइन तैयार करेगी, बल्कि उसे लगाएगी भी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है और काम तीन महीने में पूरा किया जाना है।'
दिल्ली में लगाई थी हेडगेवार की मूर्ति
इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस साल पूर्वी दिल्ली में RSS के संस्थापक केबी हेडगेवार की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह मूर्ति सेवा, समर्पण और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का प्रतीक बनकर प्रेरणा का निरंतर स्रोत बनी रहेगी। यह अनावरण समारोह शाहदरा इलाके के हेडगेवार आरोग्य संस्थान अस्पताल में आयोजित किया गया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक था।
विस अध्यक्ष ने लगवाई थी तीन महापुरुषों की तस्वीरें
इससे पहले मई 2025 में, यानी राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर, महर्षि दयानंद सरस्वती और पंडित मदन मोहन मालवीय के अमूल्य योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में उनकी तस्वीरें लगाई थीं।
RSS की स्थापना 27 सितंबर, 1925 को नागपुर में महाराष्ट्र के एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह संगठन एक 'शाखा' (ब्रांच) के साथ छोटे स्तर पर शुरू हुआ और समय के साथ देश में एक विशाल संगठन बन गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।