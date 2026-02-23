सड़क हादसे में हुए किसी घायल को पहुंचाया अस्पताल तो मिलेंगे 25000 रुपये, दिल्ली CM का ऐलान; क्या योजना?
दिल्ली सरकार केंद्र की 'राह-वीर' योजना लागू करेगी। इस योजनाका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
दिल्ली सरकार केंद्र की 'राह-वीर' योजना लागू करेगी। इस योजनाका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
इस वित्तीय योजना के तहत जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करता है। घायल को निर्धारित समय सीमा के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है, उसे 25000 रुपए का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी पेचीदगियों या पुलिस कार्रवाई के डर से लोग अक्सर मदद करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि, यह योजना इन आशंकाओं को दूर करेगी और लोगों को घायलों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
सीएम गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों की जान बचाना है, बल्कि समाज में करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। दिल्ली सरकार का मानना है कि जनभागीदारी बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना को अपनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह पहल मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत अधिसूचित सद्भावना नियमों के अनुसार तैयार की गई है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुरस्कार राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए एक अलग बैंक खाता रखा जाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मंत्रालय राज्यों को प्रारंभिक अनुदान भी प्रदान करेगा। प्रतिवर्ष चुने गए 10 सबसे उत्कृष्ट राह-वीरों को 1 लाख रुपए का विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।