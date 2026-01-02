अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी दिल्ली सरकार, कहा- चंडीगढ़ के शीशमहल से फेक न्यूज फैलाया

संक्षेप: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने शहर में शिक्षकों को लेकर झूठी जानकारी फैलाने की वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। सूद ने कहा कि वह चंडीगढ़ के शीशमहल से फेक न्यूज फैला रहे हैं।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने शहर में शिक्षकों को लेकर झूठी जानकारी फैलाने की वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। सूद ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए झूठी जानकारी फैलाई कि दिल्ली में शिक्षकों को अब कुत्तों की गिनती करनी होगी।

सूद ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ‘सरकार ने आम आदमी पार्टी और खासकर उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर सुविचारित फैसला किया है कि हम दिल्ली में शिक्षकों के संदर्भ में फैलाए जा रहे फेक न्यूज के खिलाफ पुलिस को शिकायत दें, एफआईआर जारी करें। हम स्वघोषित बेरोजगार नेताओं पर बहुत टिप्पणी नहीं करते लेकिन अबकी बार यह फेक न्यूज फैलाने का काम यहां से दूर चंडीगढ़ के शीशहल में बैठकर अरविंद केजरीवाल ने किया है। यह दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के रूप में किया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षक स्कूलों में पढ़ाएंगे या कुत्ते गिनेंगे। इसलिए सरकार ने गंभीरता से विचार करके पुलिस को शिकायत दी है। जांच के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी।’

एफआईआर दर्ज होते ही विक्टिम कार्ड निकालेंगे आप नेता: सूद दिल्ली सरकार के मंत्री ने विक्टिम कार्ड लिखे दो कार्ड हाथ में लेकर कहा, ‘जैसै ही एफआईआर दर्ज होगी तो दिनभर में आम आदमी पार्टी के विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे। आम आदमी पार्टी की जेब में यह विक्टिम कार्ड ही रहता है, देखो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। विक्टिम कार्ड इसलिए चलेंगे कि जब इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, उन हैंडल्स पर कार्रवाई होगी जो इन झूठी खबरों को फैला रहे हैं तो दर्द तो होगा ही। लेकिन जैसा करम करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।’