दिल्ली सरकार शहर में बनाने जा रही 53 फास्ट ट्रैक अदालतें, सीएम रेखा गुप्ता ने बताई इसकी प्रमुख वजह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 53 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) स्थापित करने जा रही है और इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में दिल्ली में ऐसी 16 अदालतें अस्थायी/एड-हॉक आधार पर काम कर रही हैं और इन्हें भी स्थायी अदालतों में परिवर्तित किया जाएगा।

सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पीड़ितों को न्याय पाने के लिए सालों तक इंतजार न करना पड़े। यह कदम न केवल समय पर न्याय की गारंटी देगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगा।"

उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद सिर्फ अदालतों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि न्याय वितरण व्यवस्था को मजबूत करना और उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक पहल करना भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े 17,000 से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई की धीमी गति के कारण पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।

इस बारे में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा पर टास्क फोर्स की बैठक के बाद गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। इसके बाद विधि विभाग ने मामले को आगे बढ़ाया और दिल्ली उच्च न्यायालय से सलाह ली।

उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों की संख्या और वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए सरकार को सूचित किया कि 37 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTSC) की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, उसने राजधानी में मौजूदा 16 अस्थायी/तदर्थ अदालतों को स्थायी अदालतों में बदलने की भी सिफारिश की। बयान में कहा गया है कि कुल 53 (37 नई, 16 पुरानी) नई अदालतें स्थापित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि इन अदालतों के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्तियां जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। विधि विभाग ने पहले ही एक प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया है। इसमें 53 नए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी, बयान में कहा गया है।