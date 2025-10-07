प्रदूषण पर 'नमो वन' से प्रहार होगा, दिल्ली सरकार ने 15 जगहों का चयन किया; कौन-कौन से इलाके

दिल्ली सरकार प्रदूषण पर एक और प्रहार करने जा रही है। शहर के शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाकर वायु प्रदूषण से निपटने की योजना बना रही है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में खाली पड़ी जमीनों को वनों में बदलने की तैयारी कर रही है। इन्हें 'नमो वन' के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि 15 'नमो वन' 177 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले होंगे। इनके विकास के बाद 2 मियावाकी वनों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में 17 शहरी वन होंगे। यह काम जल्द ही शुरू होने की संभावना है और नवंबर से पौधारोपण की योजना है।

मंत्री सिरसा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि ये नए वन न केवल राष्ट्रीय राजधानी की सुंदरता बढ़ाएंगे, बल्कि हमारे निवासियों के लिए बेहद जरूरी हरित क्षेत्र भी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को हरा-भरा बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। ये घने हरित क्षेत्र शहर के लिए प्राकृतिक फेफड़ों का काम करेंगे।

उत्तर और दक्षिण वन प्रभागों में फैले 'नमो वन' दक्षिण में सथबारी और मैदान गढ़ी के अलावा उत्तर में शाहपुर गढ़ी, अलीपुर, बी4 नरेला, मामूरपुर, जी7 और जी8 नरेला, सेक्टर 32 रोहिणी में बरवाला, सेक्टर 30 रोहिणी में प्रह्लादपुर बागर, सेक्टर 32 रोहिणी में पंसाली, रोहिणी में महमूदपुरा माजरी ए, सेक्टर 31 रोहिणी में पंसाली और सेक्टर 32 रोहिणी में स्थापित किए जाएंगे। सिरसा ने कहा कि टेंडर्स जारी कर दी गई हैं और बोलियों का मूल्यांकन करके उन्हें जल्द ही आवंटित कर दिया जाएगा।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दो मियावाकी वन स्थापित किए जाएंगे। नजफगढ़ के पास स्थित खरखरी जटमल (2.44 हेक्टेयर) और जैनपुर (4.54 हेक्टेयर) में देशी प्रजातियों के लगभग 3.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा।

मियावाकी वन सामान्य वनों से 30 गुना अधिक घने होते हैं। इनकी शुरुआत 1980 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी ने की थी। इन वनों में पौधों को एक-दूसरे के पास लगाकर एक सघन पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को अवशोषित करते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मियावाकी पौधारोपण छह से आठ महीनों में घना दिखाई देगा, जबकि पारंपरिक वन बनाने में कई साल लगेंगे। एक वन अधिकारी ने कहा कि अगर कम तापमान के कारण नवंबर में पौधारोपण शुरू नहीं हो पाता है तो हम फरवरी से इसे शुरू करेंगे।