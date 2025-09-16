दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगा ₹140 करोड़ का तोहफा
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए 140 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी जल्द जारी करने का फैसला किया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। करीब 140 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी जल्द ही लोगों के खातों में पहुंचने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को सरकार को सख्त निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी जल्द से जल्द बांटी जाए। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने साफ कहा कि प्रक्रियात्मक अड़चनों का बहाना बनाकर भुगतान में देरी नहीं की जा सकती। कोर्ट के इस आदेश ने सरकार को तेजी से कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है।
दो साल का इंतजार, अब आएगा पैसा
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि विभाग अब सभी सब्सिडी आवेदनों की गहन जांच कर रहा है, ताकि दो साल से अटके इस बैकलॉग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसके लिए सरकार एक खास पोर्टल भी तैयार कर रही है, जिससे बकाया राशि को पारदर्शी और तेज़ी से बांटा जा सके।
क्यों हुई देरी? वजह हैरान करने वाली
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के कारण मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी। इस वजह से EV नीति को समय पर बढ़ाने में देरी हुई। लेकिन अब सरकार ने कमर कस ली है और जल्द ही पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू हो चुकी है।
EV नीति का शानदार सफर
दिल्ली की EV नीति, जो अगस्त 2020 में शुरू हुई थी, ने अब तक 2.19 लाख से ज्यादा वाहनों को कर छूट का फायदा पहुंचाया है। इसमें 1.09 लाख टू-व्हीलर और 83,724 थ्री-व्हीलर शामिल हैं। 2023 तक सरकार ने 177 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। अब इस नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें।
नई नीति की तैयारी
पिछले महीने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के लिए एक समिति गठित की, जिसके प्रमुख मंत्री आशीष सूद हैं। नई नीति का मसौदा तैयार होने में समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जनता से राय ली जाएगी। तब तक मौजूदा नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है, जो अगस्त 2023 में खत्म हो गई थी।