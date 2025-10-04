delhi govt solar panels 1000 buildings 55 mw green energy plan दिल्ली सरकार 1000 इमारतों पर लगाएगी सोलर पैनल, 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार 1000 इमारतों पर लगाएगी सोलर पैनल, 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य

दिल्ली सरकार 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने के लिए लगभग 1,000 इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है। सरकार ने राजधानी 500 वर्गमीटर से बड़ी सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है।

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईSat, 4 Oct 2025 08:45 AM
दिल्ली सरकार 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने के लिए लगभग 1,000 इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बना रही है। सरकार ने राजधानी 500 वर्गमीटर से बड़ी सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले महीनों में सैकड़ों स्कूलों, 40 से ज्यादा दमकल केंद्रों, 24 दिल्ली जल बोर्ड कार्यालयों और दिल्ली नगर निगम की 70 से ज्यादा इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

बिजली बिल में सालाना 50 करोड़ से अधिक की होगी बचत

उन्होंने बताया कि इस कदम से बिजली बिल में सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन कार्बन डाईऑक्साइड की कमी आएगी।

दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली अपनी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 3,880 चिन्हित सरकारी इमारतों में से 1,200 से ज्यादा में रूफटॉप प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं।

पिछले महीने, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रिठाला में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,000 सरकारी भवनों पर छत पर सोलर पैनल प्लांटों की स्थापना के माध्यम से 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की परियोजना शुरू की थी।

रिठाला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 25 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था, "यह काम अगले साल जनवरी तक पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में सरकारी इमारतों को सोलराइज करने का काम शुरू हो जाएगा।"