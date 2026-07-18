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दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों को आसानी से मिलेगी मान्यता; नई व्यवस्थाएं क्या?

By Krishna Bihari Singh
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दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने में बड़ी सहूलियत होगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों को आसानी से मिलेगी मान्यता; नई व्यवस्थाएं क्या?

अमित झा, नई दिल्ली

दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों की मान्यता लेना आसान हो गई है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जरूरी एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता के लिए स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू कर दी है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है मकसद

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली के स्कूल मान्यता नियमों का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप बनाता है। इस पहल का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना है।

मानकों पर दी जानी चाहिए मान्यता

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह फैसला दिल्ली के विद्यालय मान्यता नियमों को केंद्र सरकार के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप बनाता है। आरटीई अधिनियम के अनुसार, किसी भी स्कूल को मान्यता निर्धारित मानकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था, योग्य शिक्षक और छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर दी जानी चाहिए।

मान्यता देने या रोकने का कोई प्रावधान नहीं

आरटीई अधिनियम में किसी क्षेत्र में विद्यालय की जरूरत अथवा पहले से मौजूद विद्यालयों की संख्या के आधार पर मान्यता देने या रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है।

न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में भी राहत

दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों की स्थापना एवं पंजीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में भी महत्वपूर्ण राहत देने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त हो।

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ये बदलाव किए गए

नियम 44(3): पहले विद्यालय खोलने के इच्छुक आवेदक को पूर्व सूचना देनी होती थी और सरकार यह तय करती थी कि संबंधित क्षेत्र में नए विद्यालय की आवश्यकता है या नहीं। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है।

नियम 50(2): पहले मान्यता प्रदान करने से पूर्व सरकार क्षेत्र में पहले से संचालित विद्यालयों की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करती थी। अब इस प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया है।

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पारदर्शी मानकों के आधार मान्यता

सरकार के ये सुधार सुनिश्चित करते हैं कि विद्यालयों की मान्यता केवल पारदर्शी मानकों के आधार पर दी जाए, न कि गैरजरूरी प्रशासनिक बाधाओं के आधार पर।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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