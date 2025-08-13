delhi govt should ask more time from sc on order on dogs former lg najeeb jung says दिल्ली सरकार को SC से मांगना चाहिए टाइम; कुत्तों पर आए आदेश पर क्या बोले पूर्व एलजी?, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार को SC से मांगना चाहिए टाइम; कुत्तों पर आए आदेश पर क्या बोले पूर्व एलजी?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था। इस मसले पर सियासत गर्म है। इस बीच दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का एक बड़ा बयान सामने आया है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 03:49 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों से दो-टूक कहा था कि आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटने चाहिए। अब इस मसले पर राष्ट्रीय राजधानी में सियासत गर्म है। विपक्ष हमलावर है तो सरकार चरणबद्ध समाधान की बात कह रही है। इस बीच दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का एक बड़ा बयान सामने आया है।

नजीब जंग ने कहा- कि इसमें दो मुद्दे हैं। पहला यह कि समस्या गंभीर है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्गों पर कुत्तों का हमला हो जाए या किसी का कोई पालतू कुत्ता किसी पर हमला कर दे। सवाल यह है कि इसका हल कैसे किया जाए। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है जल्दबाजी में लिया गया है। समस्या को कैसे हल करेंगे? कुत्तों को उठाकर कहां ले जाएंगे।

नजीब जंग ने आगे कहा कि कुत्ते बीमार होते हैं। किसी को खुजली होती है तो किसी को रेबीज भी हो सकता है। आपके पास डॉग पांड नहीं हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं है। ऐसे में एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी समस्या खड़ी करते हैं यह उचित नहीं है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें पशु प्रेमी, पशु चिकित्सक और नगर निगम शामिल हों।

