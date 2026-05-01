दिल्ली के जिला कार्यालयों में ‘जन सुनवाई शिविर’, राशन कार्ड से जुड़े मामले सुलझाए जाएंगे; कब से शुरू
दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी जिला कार्यालयों में 'जन सुनवाई शिविर' शुरू करने जा रहा है। इन शिविरों में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी राशन कार्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली सरकार का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी जिला कार्यालयों में 'जन सुनवाई शिविर' शुरू करने जा रहा है। इन शिविरों में राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी राशन कार्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
2 मई से हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में विभाग 2 मई से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में 'जन सुनवाई शिविर' शुरू कर रहा है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि ये शिविर हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित अपनी शिकायतें सीधे रखने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेंगे, जिसमें राशन कार्ड जारी करने, उनमें सुधार, पात्रता और वितरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
राशन कार्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी राशन कार्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। खासकर उन मामलों में जहां लोगों को लगता है कि उनके राशन कार्ड गलत तरीके से रोक दिए गए हैं। बयान में आगे कहा गया है कि वे अपने राशन कार्ड को तुरंत फिर से शुरू करवाने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन कैंपों में आवेदन कर सकते हैं और उपस्थित हो सकते हैं।
मौके पर ही सहायता
बयान में यह भी कहा गया कि नागरिकों पर केंद्रित यह कदम त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के प्रति विभाग की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि जिन निवासियों को अपने राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है वे निर्धारित समय के दौरान अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाने, आवेदन या शिकायतें जमा करने और विभागीय अधिकारियों से मौके पर ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पात्र परिवार को वंचित नहीं किया जाएगा
मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस पहल की क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि हम शिकायतों के निवारण की सुविधा सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाकर नागरिकों और सेवाओं के बीच की खाई को पाट रहे हैं। पीडीएस के तहत किसी भी पात्र परिवार को उसके हक के लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि वह सभी पात्र नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें और हमारे जवाबदेह प्रशासन की गति और कार्यकुशलता का अनुभव करें।
विशेष टीमें तैयार की गईं
विभाग ने तेजी से प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए विशेष टीमें तैयार की गई हैं जिन्हें तुरंत वेरिफिकेशन और समाधान के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बयान में कहा गया है कि प्राप्त शिकायतों को फॉलो-अप के लिए डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं पर जनता का स्थायी भरोसा कायम होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।