दिल्ली के इस इलाके में आ गई बाढ़, कहां से आया इतना पानी; हरियाणा सरकार से मांगी मदद

जानिए आखिर बारिश कम होने और यमुना का जलस्तर गिरने के बावजूद क्यों कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विपक्षी दल आप ने सरकार को घेरते हुए मुआवजा का ऐलान करने की बात भी कही है।

राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। इस समस्या से उभरने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से मदद भी मांगी है। जानिए आखिर बारिश कम होने और यमुना का जलस्तर गिरने के बावजूद क्यों कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विपक्षी दल आप ने सरकार को घेरते हुए मुआवजा का ऐलान करने की बात भी कही है।

दरअसल मंगलवार शाम मुंगेशपुर नाले के 50 फुट लंबे तटबंध में दरार आने की खबर सामने आई। इसके चलते दिल्ली के द्वारका में बाबा हरिदास नगर के पास गीतांजलि एन्क्लेव और झारोदा कलां गाँव के आसपास के इलाकों में लगभग पाँच फुट पानी घुस गया। इसके बाद लगभग 2,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया।

दिल्ली सरकार ने मुंगेशपुर नाले के 50 फुट लंबे तटबंध के टूटने के बाद झारोदा कलां और नजफगढ़ के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी निकालने के लिए हरियाणा से मदद मांगी है। यह दरार मंगलवार शाम को पड़ी थी। एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार के सहयोग से नाले की दरार की मरम्मत कर दी गई है। लेकिनं बाढ़ अभी भी बनी हुई है।

हम सबमर्सिबल पंपों का उपयोग करके पानी निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें समय लग रहा है। इसे तेजी से निपटाने के लिए हमने हरियाणा सरकार से इस काम में हाथ बंटाने वाले लोगों और पंप की तैनाती करने की माँग की है। अधिकारी ने बताया कि पानी सूखने के लिए धूप का इंतज़ार करने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए हमने हरियाणा सरकार से मदद मांगी है। निकाले गए लोगों को बाबा हरिदास मंदिर और झारोदा स्थित एक एमसीडी स्कूल में अस्थायी शिविरों में रखा गया है।