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दिल्ली में सरकार ने खत्म किया कई NOC लेने वाला पुराना सिस्टम, सिनेमा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बनाई बेहद आसान

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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इस प्रक्रिया में शिकायतों के समाधान के लिए एक डिजिटल सिस्टम भी शामिल किया गया है। अधिकारी ने बताया कि हर जिले में शिकायतों को तय समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए एक नोडल ऑफिसर होगा, और गंभीर या सिस्टम से जुड़े मामलों को डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचाया जा सकेगा।

दिल्ली में सिनेमा लाइसेंस लेना होगा बेहद आसान, सरकार ने खत्म किया कई NOC लेने वाला सिस्टम
दिल्ली में सिनेमा लाइसेंस लेना होगा बेहद आसान, सरकार ने खत्म किया कई NOC लेने वाला सिस्टम (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI06_29_2026_000286B)

रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स खोलने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। जिसके तहत सरकार ने सिनेमा लाइसेंस लेने के लिए कई NOC लेने वाले सिस्टम को खत्म करते हुए नए सिंगल-विंडो सिस्टम वाली SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को लागू कर दिया है। नए सिस्टम के तहत सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस पाने के लिए पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड और हेल्थ अधिकारियों जैसे कई विभागों से अलग-अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए एक तय समय-सीमा में ये सारा काम हो जाएगा। नई प्रक्रिया के अंतर्गत, जिला-स्तरीय कमेटी लाइसेंस के बारे में आखिरी फैसला लेगी और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए इंस्पेक्शन किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि नई SOP के तहत आवेदक e-District Delhi पोर्टल के जरिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन जमा करेंगे, फीस भरेंगे, इंस्पेक्शन करवाएंगे, फैसलों को ट्रैक करेंगे और लाइसेंस प्राप्त करेंगे। नई व्यवस्था के तहत दो कमेटियां बनाई गई हैं। जिला इंस्पेक्शन कमेटी (DIC) सिनेमा हॉल का जॉइंट इंस्पेक्शन करेगी, जबकि जिला लाइसेंसिंग कमेटी (DLC) इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जांच करेगी और लाइसेंस जारी करने पर आखिरी फैसला लेगी।

DLC की अध्यक्षता DC या DM करेंगे

अधिकारी ने बताया कि जिला लाइसेंसिंग कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर (रेवेन्यू)/जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या DDA, दिल्ली जल बोर्ड और जिला मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। जबकि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली DIC, जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक साथ लाएगी। यह एक सिंगल ई-हस्ताक्षरित और जियो-टैग की गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे आवेदकों को अलग-अलग NOC इकट्ठा नहीं करनी पड़ेंगी।

अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा तय

नई SOP में अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन की शुरुआती जांच सात कामकाजी दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, इंस्पेक्शन 45 दिनों के भीतर किया जाएगा और DLC इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर फैसला लेगी। इस नई प्रक्रिया को शुरू करने का मकसद बताते हुए अधिकारी ने कहा कि सरकार का मकसद कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर कम करना है, साथ ही हर आवेदन का स्टेटस ट्रैक करना आसान बनाना है।

…तो अपने आप जारी हो जाएगा लाइसेंस

अधिकारी ने कहा, कुछ खास मामलों में 'डीम्ड अप्रूवल' (मान ली गई मंजूरी) का भी प्रावधान है। अगर DLC तय समय के भीतर फैसला नहीं लेती है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट सभी कानूनी और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की पुष्टि करती है, तो पोर्टल के जरिए लाइसेंस अपने आप जारी हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर जरूरी कानूनी या सुरक्षा शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, तो लाइसेंस अपने आप जारी नहीं होगा।

'हर साल करनी होंगी दो मॉक ड्रिल'

उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि समय-सीमा वाली व्यवस्था उन सुरक्षा शर्तों को कमजोर नहीं करती है जिन्हें सिनेमा हॉल को पूरा करना जरूरी है। सुरक्षा की जांच सालाना जॉइंट इंस्पेक्शन और अचानक होने वाले इंस्पेक्शन के जरिए जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल को हर साल दो मॉक ड्रिल भी करनी होंगी, जिनमें पुलिस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सिनेमा मैनेजमेंट शामिल होंगे, ताकि इमरजेंसी के लिए तैयारी को परखा जा सके।

SOP में उन मामलों में लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है, जहां नियमों के उल्लंघन से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो। उनके मुताबिक, इसलिए नया फ्रेमवर्क प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के काम को संबंधित विभागों की तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों से अलग करता है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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