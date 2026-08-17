दिल्ली में सरकार ने खत्म किया कई NOC लेने वाला पुराना सिस्टम, सिनेमा लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बनाई बेहद आसान
इस प्रक्रिया में शिकायतों के समाधान के लिए एक डिजिटल सिस्टम भी शामिल किया गया है। अधिकारी ने बताया कि हर जिले में शिकायतों को तय समय-सीमा के भीतर निपटाने के लिए एक नोडल ऑफिसर होगा, और गंभीर या सिस्टम से जुड़े मामलों को डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचाया जा सकेगा।
रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स खोलने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है। जिसके तहत सरकार ने सिनेमा लाइसेंस लेने के लिए कई NOC लेने वाले सिस्टम को खत्म करते हुए नए सिंगल-विंडो सिस्टम वाली SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को लागू कर दिया है। नए सिस्टम के तहत सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस पाने के लिए पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड और हेल्थ अधिकारियों जैसे कई विभागों से अलग-अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए एक तय समय-सीमा में ये सारा काम हो जाएगा। नई प्रक्रिया के अंतर्गत, जिला-स्तरीय कमेटी लाइसेंस के बारे में आखिरी फैसला लेगी और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए इंस्पेक्शन किया जाएगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि नई SOP के तहत आवेदक e-District Delhi पोर्टल के जरिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन जमा करेंगे, फीस भरेंगे, इंस्पेक्शन करवाएंगे, फैसलों को ट्रैक करेंगे और लाइसेंस प्राप्त करेंगे। नई व्यवस्था के तहत दो कमेटियां बनाई गई हैं। जिला इंस्पेक्शन कमेटी (DIC) सिनेमा हॉल का जॉइंट इंस्पेक्शन करेगी, जबकि जिला लाइसेंसिंग कमेटी (DLC) इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जांच करेगी और लाइसेंस जारी करने पर आखिरी फैसला लेगी।
DLC की अध्यक्षता DC या DM करेंगे
अधिकारी ने बताया कि जिला लाइसेंसिंग कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर (रेवेन्यू)/जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या DDA, दिल्ली जल बोर्ड और जिला मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। जबकि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली DIC, जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को एक साथ लाएगी। यह एक सिंगल ई-हस्ताक्षरित और जियो-टैग की गई वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे आवेदकों को अलग-अलग NOC इकट्ठा नहीं करनी पड़ेंगी।
अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा तय
नई SOP में अलग-अलग चरणों के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। उन्होंने बताया कि आवेदन की शुरुआती जांच सात कामकाजी दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, इंस्पेक्शन 45 दिनों के भीतर किया जाएगा और DLC इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर फैसला लेगी। इस नई प्रक्रिया को शुरू करने का मकसद बताते हुए अधिकारी ने कहा कि सरकार का मकसद कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर कम करना है, साथ ही हर आवेदन का स्टेटस ट्रैक करना आसान बनाना है।
…तो अपने आप जारी हो जाएगा लाइसेंस
अधिकारी ने कहा, कुछ खास मामलों में 'डीम्ड अप्रूवल' (मान ली गई मंजूरी) का भी प्रावधान है। अगर DLC तय समय के भीतर फैसला नहीं लेती है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट सभी कानूनी और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की पुष्टि करती है, तो पोर्टल के जरिए लाइसेंस अपने आप जारी हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर जरूरी कानूनी या सुरक्षा शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, तो लाइसेंस अपने आप जारी नहीं होगा।
'हर साल करनी होंगी दो मॉक ड्रिल'
उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि समय-सीमा वाली व्यवस्था उन सुरक्षा शर्तों को कमजोर नहीं करती है जिन्हें सिनेमा हॉल को पूरा करना जरूरी है। सुरक्षा की जांच सालाना जॉइंट इंस्पेक्शन और अचानक होने वाले इंस्पेक्शन के जरिए जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल को हर साल दो मॉक ड्रिल भी करनी होंगी, जिनमें पुलिस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सिनेमा मैनेजमेंट शामिल होंगे, ताकि इमरजेंसी के लिए तैयारी को परखा जा सके।
SOP में उन मामलों में लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है, जहां नियमों के उल्लंघन से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो। उनके मुताबिक, इसलिए नया फ्रेमवर्क प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के काम को संबंधित विभागों की तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों से अलग करता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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