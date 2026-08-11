दिल्ली सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को किया खत्म, जल्द बनेगी नई व्यवस्था

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने करीब 2 दशक पहले बनी बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को आज खत्म कर दिया। इसके बदले अब सरकार एक नहीं और ठोस नीति लेकर आएगी। मालवीय नगर के होटल में आग लगने के बाद सरकार ने इस पॉलिसी को वापस लेने का फैसला किया था।

अमित झा, नई दिल्ली दिल्ली में लगभग दो दशक से चल रही बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने अब खत्म कर दिया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस पॉलिसी को खत्म कर जल्द नई पॉलिसी लाई जाएगी। यह पॉलिसी पहले से अधिक मजबूत होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

जानकारी के अनुसार, मालवीय नगर में बीते मई माह में ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ के लाइसेंस पर चल रहे एक होटल में आग लग गई थी। यहां अवैध रूप से होटल चलाया जा रहा था, जिसमे काफी संख्या में अधिक लोग ठहरे हुए थे। यह पॉलिसी वर्ष 2007-08 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार लेकर आई थी। राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी लाई गई थी, ताकि अगर किसी के पास एक या दो कमरे अतिरिक्त हों तो वह उन्हें मेहमानों को किराये पर दिया जा सके। लेकिन मालवीय नगर अग्निकांड की जांच के दौरान यह बात पता चली कि किस तरह इस पॉलिसी की आड़ में होटल चलाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह तय किया कि इस पॉलिसी को खत्म कर नई पॉलिसी लाई जाए।

दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में इसे खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे पास कर दिया गया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में कहा कि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले रही है और जल्द नई पॉलिसी लेकर आएगी।

विधानसभा में 7 अगस्त को प्रस्ताव लाई थी सरकार बता दें कि, दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 7 अगस्त को विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मौजूदा 'बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) अधिनियम, 2007' को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था।

गौरतलब है कि मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित होटल ‘फ्लोरिश स्टे’ में लगी आग की घटना में करीब 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मरने वाले इन 13 विदेशियों में से चार नाइजीरिया के, तीन किर्गिस्तान के और एक-एक मोजाम्बिक, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, कांगो, लाइबेरिया और इराक के थे। आग की घटना में लगभग 20-22 विदेशी नागरिक घायल हुए थे।

6 कमरों की मंजूरी पर चल रहे थे 25 पुलिस के अनुसार, होटल के पास दिल्ली सरकार की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' पॉलिसी के तहत सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन वहां 25 कमरे चल रहे थे, जिनमें से कुछ बेसमेंट में भी बने थे। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी था। पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर गैर-इरादतन हत्या समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया था।

ऐसा आरोप है कि यह होटल आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना के तहत 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरों का रजिस्ट्रेशन किया गया था।