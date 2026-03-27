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दिल्ली सरकार ने पीछे खींचे कदम, VIP बोट खरीदने का प्लान कैंसिल; 2 अधिकारी सस्पेंड

Mar 27, 2026 09:53 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने 6.2 करोड़ रुपए की लागत से 2 वीआईपी बोट खरीदने की योजना को रद्द कर दिया है। साथ ही इसकी खरीद प्रक्रिया से जुड़े 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लग्जरी बोट्स की खरीद को जनता के पैसे की बर्बादी बताया था।

दिल्ली सरकार ने पीछे खींचे कदम, VIP बोट खरीदने का प्लान कैंसिल; 2 अधिकारी सस्पेंड

दिल्ली सरकार ने 6.2 करोड़ रुपए की लागत से 2 वीआईपी बोट खरीदने की योजना को रद्द कर दिया है। साथ ही इसकी खरीद प्रक्रिया से जुड़े 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लग्जरी बोट्स की खरीद को जनता के पैसे की बर्बादी बताया था।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने 6.2 करोड़ रुपए की लागत से दो एयर-कंडीशन्ड नावें खरीदने की अपनी योजना रद्द कर दी है। साथ ही इस खरीद प्रक्रिया में शामिल दो वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रभारी मंत्री वर्मा ने एचटी को बताया कि हमने नावों के लिए टेंडर रद्द कर दिया है और इस मामले की जांच कर रहे हैं। संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को बिना किसी पूर्व सूचना के टेंडर जारी करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है।

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टेंडरों की जांच के आदेश दिए थे

एचटी द्वारा 18 मार्च के अपने अंक में इन योजनाओं के बारे में रिपोर्ट किए जाने के एक दिन बाद मंत्री ने पहले जारी किए गए टेंडरों की जांच के आदेश दिए। मंत्री के कार्यालय ने कहा कि इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि भविष्य में नावों की कोई भी खरीद सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेगी, जैसे कि निगरानी, ​​प्रदूषण की मॉनिटरिंग और अन्य परिचालन जरूरतें।

16 से 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी

पहले जारी किए गए टेंडर के अनुसार, सरकार दो वीआईपी नावें खरीद रही थी। इनमें से हर एक में 16 से 20 लोगों के बैठने की क्षमता थी। उनमें कैसेट-टाइप रूफटॉप मरीन एयर कंडीशनर, कस्टमाइज़्ड बिजनेस क्लास पुश-बैक सीटें और खाना परोसने के लिए एक अलग पेंट्री जैसी सुविधाएं शामिल थीं। हर जहाज में पीछे एक खुला डेक होना था, जिसमें वीआईपी लोगों के लिए तीन से चार सीटों वाले सोफे लगे हों।

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नाव में क्या-क्या खासियत

एचटी को मिले दस्तावेज में लिखा है कि नाव में वीआईपी के सार्वजनिक रूप से दिखने के लिए पीछे की तरफ एक खुला डेक एरिया होगा। इस एरिया में 3 से 4 लोगों के बैठने के लिए सोफा जैसी सीटें लगाई जाएंगी। अंदर की खासियतों में वीगन लेदर से बनी और बेहतरीन सिलाई वाली खास बिजनेस-क्लास जैसी सीटें, लकड़ी की फिनिश वाले हैंड रेस्ट, बोतल रखने की जगह, छिपी हुई एलईडी और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एक शानदार लुक शामिल हैं।

आप और कांग्रेस ने आलोचना की थी

इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आलोचना का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों ने लग्जरी बोट्स की खरीद को जनता के पैसे की बर्बादी बताया। विभाग ने 18 मार्च को बोट टेंडर के लिए एक करेक्शन लेटर जारी किया, जिसमें प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। बोली जमा करने की प्रक्रिया पहले 18 मार्च को पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन समय सीमा को बदलकर 27 मार्च कर दिया गया। इसके बाद इसे रद्द कर दिया गया।

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यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता

बता दें कि यमुना की सफाई बीजेपी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट रहा है। दिल्ली में पल्ला से बदरपुर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) तक लगभग 48 किलोमीटर का हिस्सा, और वजीराबाद (वजीराबाद बैराज के नीचे) से असगरपुर गांव (ओखला बैराज के बाद) तक 26 किलोमीटर का हिस्सा नदी में प्रदूषण के मुख्य बोझ के लिए जिम्मेदार है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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