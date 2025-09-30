दिल्ली के स्कूलों में RSS के बारे में भी होगी पढ़ाई; जोड़े जा रहे ये नए चैप्टर, बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार के स्कूली पाठ्यक्रम में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। आने वाले दिनों में बच्चों को 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम के तहत RSS के बारे में भी पढ़ाई कराई जाएगी ताकि उनमें नागरिक और सामाजिक चेतना पैदा की जा सके…

दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री अशीष सूद ने मंगलवार को बताया कि इन स्कूलों में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पाठ शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों में नागरिक और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए 'राष्ट्रनीति' कार्यक्रम के तहत यह पहल की जा रही है।

क्या मकसद? शिक्षा मंत्री अशीष सूद के मुताबिक, इस कदम का मकसद छात्रों में मौलिक कर्तव्यों पर भी ध्यान केंद्रित करना है। शैक्षिक कार्यक्रम 'राष्ट्रनीति' के तहत नया अध्याय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए जोड़ा जाना है। इसका मकसद बच्चों में नागरिक जागरूकता के साथ ही राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है।

गलफहमियों को दूर करने की कोशिश पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में बच्चों को RSS की उत्पत्ति, इतिहास और उसकी विचारधारा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि इन पाठों का मकसद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में तमाम दुष्प्रचार और गलफहमियों को दूर करना भी है। चैप्टर में आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भागीदारी के साथ उसके सामाजिक कार्यों में योगदान के बारे में जानकारियां होंगी।

बताया जाएगा संघ का योगदान पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चलाए जाने वाले रक्तदान अभियान, खाद्य आपूर्ति, केदारनाथ और बिहार बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव कार्य और कोविड महामारी के दौरान राहत गतिविधियों पर प्रकाश डालेंगे। चैप्टर में बताया जाएगा कि कैसे आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर महाराष्ट्र में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की ओर से की गई थी। सूत्र ने बताया कि एक अलग खंड में वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी हस्तियों के बारे में होगा।

क्या तैयारी? 1- इसके लिए बुक्स तैयार कर ली गई हैं। एससीईआरटी में ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं।

2- पाठ्यक्रम के और विवरण अभी चर्चा के दौर में हैं।

3- किन कक्षाओं में कौन से अध्याय पढ़ाए जाएंगे इस पर मंथन जारी है।