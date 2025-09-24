Delhi govt sanctions over Rs 20 crore composite grant for 2645 schools दिल्ली के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, स्वच्छता पर भी जोर; सरकार ने मंजूर की रकम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, स्वच्छता पर भी जोर; सरकार ने मंजूर की रकम

दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने शौचालयों सहित स्कूल भवनों के वार्षिक रखरखाव, चारदीवारी की रंगाई, रैंप व अन्य कार्यों के लिए पैसे मंजूर किए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा योजना के तहत जारी की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 09:17 PM
दिल्ली सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 2645 सरकारी स्कूलों के लिए समग्र स्कूल अनुदान के रूप में 20.20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस पैसे से स्टेशनरी, छोटी-मोटी मरम्मत, प्राथमिक उपचार और अन्य संसाधनों जैसे परिचालन व्यय शामिल हैं। साथ ही, इसका एक हिस्सा स्वच्छता गतिविधियों में लगाया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार, शिक्षा निदेशालय (डीओई), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) द्वारा संचालित स्कूलों के लिए 2020.90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

विभाग ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि कुल स्वीकृत राशि में से 10.55 करोड़ रुपए 1569 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा आठ तक) और 9.65 करोड़ रुपए 1076 माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा दसवीं या बारहवीं तक) को जारी किए जाएंगे।

समग्र विद्यालय अनुदान (सीएसजी) एक वार्षिक निधि है जो समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने के लिए प्रदान की जाती है।

इस अनुदान का उद्देश्य विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता प्रदान करना और छात्रों के लिए अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों के प्रमुखों को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) और छात्र परिषदों के परामर्श से पैसों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, इस धनराशि को उपकरणों की मरम्मत या बदलने, शौचालयों सहित स्कूल भवनों के वार्षिक रखरखाव, चारदीवारी की रंगाई, संगीत वाद्ययंत्रों की खरीद और मरम्मत, रैंप व सुलभ शौचालय जैसे समावेशी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च किया जा सकता है।

स्कूल इस अनुदान का उपयोग वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, कला एवं शिल्प कार्यशालाओं, स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों और राष्ट्रीय दिवसों एवं महत्वपूर्ण अवसरों के उत्सवों जैसी गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं। कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता गतिविधियों पर अनिवार्य रूप से खर्च की जानी चाहिए।

इस धनराशि का उपयोग कला उत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विज्ञान प्रदर्शनियों, अतिथि व्याख्यानों और लैंगिक संवेदनशीलता, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श तथा मादक द्रव्यों के सेवन जैसे मुद्दों पर जागरूकता अभियानों के आयोजन के लिए भी किया जा सकता है।

इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री, खेल सामग्री, इंटरनेट शुल्क, स्वच्छता या वर्दी अनुशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए पुरस्कार जैसे छोटे खर्चों को भी कवर किया जा सकता है।