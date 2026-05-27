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रेखा सरकार ने बदली दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों एवं एक चौक की पहचान, क्या दिया नया नाम?

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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SNA की बैठक में लिए गए इन निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य ना केवल उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि साथ ही दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखना है।

रेखा सरकार ने बदली दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों एवं एक चौक की पहचान, क्या दिया नया नाम?

दिल्ली के तीन मेट्रो स्टेशनों और एक चौक के अलावा एक नए अस्पताल की पहचान जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन सभी स्थानों का नाम बदलने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। नाम बदलने का यह फैसला बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 'स्टेट नेम्स अथॉरिटी' (SNA) की बैठक में लिया गया।

इस दौरान राज्य सरकार ने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन' और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'द्वारका-काकरोला मेट्रो स्टेशन' करने को स्वीकृति दी। साथ ही इस बैठक में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, ब्रिटानिया चौक और ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी गई। वहीं राज्य सरकार ने रोहिणी में बनने वाले एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम 'अटल खेल परिसर' रखना तय किया है।

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'ब्रिटानिया चौक' का नाम बदलने को भी दी मंजूरी

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने बताया कि, अन्य दो स्टेशनों के अलावा रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'रोहिणी मेट्रो स्टेशन' किया जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन की पहचान करने में आसानी हो और उनकी सुविधा बढ़ सके। साथ ही सरकार ने शकूरपुर स्थित ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर 'अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक' करने के लिए भी अपनी स्वीकृति दे दी।

ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल को भी दिया नया नाम

इसी बैठक के दौरान ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल का नाम बदलकर 'बाबा रामदेवजी महाराज हॉस्पिटल' रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने रोहिणी के बेगमपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। साथ ही बयान में यह भी बताया गया कि इस कॉम्प्लेक्स में भारत रत्न से सम्मानित वाजपेयी की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी।

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SNA की बैठक में लिए गए इन निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य ना केवल उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि साथ ही दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखना है।

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बयान में बताया गया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रबंध निदेशक और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के निदेशक शामिल हुए।

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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