रेखा सरकार ने बदली दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों एवं एक चौक की पहचान, क्या दिया नया नाम?
SNA की बैठक में लिए गए इन निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य ना केवल उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि साथ ही दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखना है।
दिल्ली के तीन मेट्रो स्टेशनों और एक चौक के अलावा एक नए अस्पताल की पहचान जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन सभी स्थानों का नाम बदलने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। नाम बदलने का यह फैसला बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 'स्टेट नेम्स अथॉरिटी' (SNA) की बैठक में लिया गया।
इस दौरान राज्य सरकार ने रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन' और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'द्वारका-काकरोला मेट्रो स्टेशन' करने को स्वीकृति दी। साथ ही इस बैठक में रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, ब्रिटानिया चौक और ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी गई। वहीं राज्य सरकार ने रोहिणी में बनने वाले एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम 'अटल खेल परिसर' रखना तय किया है।
'ब्रिटानिया चौक' का नाम बदलने को भी दी मंजूरी
इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने बताया कि, अन्य दो स्टेशनों के अलावा रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'रोहिणी मेट्रो स्टेशन' किया जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन की पहचान करने में आसानी हो और उनकी सुविधा बढ़ सके। साथ ही सरकार ने शकूरपुर स्थित ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर 'अश्विनी चोपड़ा (मिन्ना) चौक' करने के लिए भी अपनी स्वीकृति दे दी।
ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल को भी दिया नया नाम
इसी बैठक के दौरान ज्वालापुरी में बन रहे अस्पताल का नाम बदलकर 'बाबा रामदेवजी महाराज हॉस्पिटल' रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने रोहिणी के बेगमपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। साथ ही बयान में यह भी बताया गया कि इस कॉम्प्लेक्स में भारत रत्न से सम्मानित वाजपेयी की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी।
SNA की बैठक में लिए गए इन निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य ना केवल उन महान हस्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि साथ ही दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी बनाए रखना है।
बयान में बताया गया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के प्रबंध निदेशक और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के निदेशक शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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