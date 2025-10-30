दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों को सौगात, NOC लेने के लिए एक साल की समय सीमा खत्म
संक्षेप: रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज दी है। अब ओवर एज वाहनों के लिए एनओसी लेने के लिए एक साल की डेड लाइन खत्म कर दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक गुड न्यूज दी है। दिल्ली सरकार ने अब 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी लेने के लिए एक साल की डेड लाइन खत्म कर दी गई है। यानी दिल्ली में ओवर एज वाहन रहने वाले मालिकान कभी भी एनओसी ले सकते हैं। ये वाहन मालिक गाड़ियों को दूसरे राज्यों में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी हासिल कर सकते हैं।
यानी दिल्ली में रजिस्टर्ड ऐसे वाहन मालिकों को वाहनों की आयु समाप्त होने के एक साल के बाद भी परिवहन विभाग से एनओसी मिल सकेगी और इन वाहनों को दूसरे राज्यों में ले जाकर दोबारा पंजीकृत कराया जा सकेगा।
दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन वाहन मालिकों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने ने अब यह शर्त हटा दी है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करा सकेंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से दी गई इस छूट के बाद अब ओवरएज वाहनों को देश के किसी भी दूसरे राज्य में ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले वाहन की उम्र पूरी होने के बाद एक साल के भीतर ही वाहन मालिक को एनओसी लेना जरूरी था।
दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बाद परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं पर है। एक वर्ष की एनओसी की समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे।
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने आगे कहा कि ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे। सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम पलूशन से भी लड़ने में मददगार साबित होगा।