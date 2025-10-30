Hindustan Hindi News
दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों को सौगात, NOC लेने के लिए एक साल की समय सीमा खत्म

Thu, 30 Oct 2025 08:21 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक गुड न्यूज दी है। दिल्ली सरकार ने अब 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी लेने के लिए एक साल की डेड लाइन खत्म कर दी गई है। यानी दिल्ली में ओवर एज वाहन रहने वाले मालिकान कभी भी एनओसी ले सकते हैं। ये वाहन मालिक गाड़ियों को दूसरे राज्यों में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी हासिल कर सकते हैं।

यानी दिल्ली में रजिस्टर्ड ऐसे वाहन मालिकों को वाहनों की आयु समाप्त होने के एक साल के बाद भी परिवहन विभाग से एनओसी मिल सकेगी और इन वाहनों को दूसरे राज्यों में ले जाकर दोबारा पंजीकृत कराया जा सकेगा।

दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन वाहन मालिकों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने ने अब यह शर्त हटा दी है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करा सकेंगे।

दिल्ली सरकार की ओर से दी गई इस छूट के बाद अब ओवरएज वाहनों को देश के किसी भी दूसरे राज्य में ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले वाहन की उम्र पूरी होने के बाद एक साल के भीतर ही वाहन मालिक को एनओसी लेना जरूरी था।

दिल्ली सरकार की इस घोषणा के बाद परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं पर है। एक वर्ष की एनओसी की समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने आगे कहा कि ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे। सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम पलूशन से भी लड़ने में मददगार साबित होगा।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
