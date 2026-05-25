दिल्ली में सहारा बने ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट’ और ‘कूलिंग जोन’, क्या सुविधाएं?
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में 'मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स' और 'कूलिंग जोन' चलाई जा रहे हैं। इनके जरिए गर्मी की मार से बेहाल लोगों की मदद की जा रही है। जानें इन ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट’ और ‘कूलिंग जोन’ में क्या हैं इंतजाम…
दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच रेखा गुप्ता सरकार की ओर से सभी 13 जिलों में ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स’ और ‘कूलिंग जोन’ के माध्यम से आम नागरिकों, श्रमिकों, यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद हर नागरिक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। भीषण गर्मी में सरकार पूरी मुस्तैदी से जमीन पर काम कर रही है ताकि कोई भी गर्मी के कारण परेशान न हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोबाइल हीट रिलीफ इकाइयां और कूलिंग जोन जैसी पहलें सरकार की जनसेवा को दिखाती हैं। दिल्ली सरकार की ओर से राहत व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। सारे इंतजाम राजस्व विभाग की देखरेख में चलाए जा रहे हैं। मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से 6 मई से 23 मई के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2 लाख 65 हजार लोगों तक राहत पहुंचाई गई है।
इस दौरान लोगों को गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए लगभग 1 लाख 13 हजार 900 लीटर ठंडा पीने का पानी वितरित किया गया। इसके अलावा एक लाख से अधिक ओआरएस पैकेट बांटे गए ताकि लोगों को लू और शरीर में पानी की कमी से बचाया जा सके। लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए 44 हजार 646 गमछे और 30 हजार 864 कैप भी वितरित किए गए।
इस अभियान के तहत उत्तर-पूर्व, पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम और नई दिल्ली जिलों में बड़ी संख्या में लोगों तक सहायता पहुंचाई गई। ऐसी व्यवस्था रखी जा रही है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की लोकेशन प्रतिदिन बदली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों तक राहत पहुंच सके। यह अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न जिलों में विशेष ‘कूलिंग जोन’ स्थापित किए हैं। इन कूलिंग जोन में लोगों को कुछ समय आराम करने के साथ ही गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष रूप से रिक्शा चालक, श्रमिकों और खुले में काम करने वाले लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इनको तैयार किया गया है।
क्या इंतजाम?
हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था, ठंडा पेयजल, 5 डेजर्ट कूलर और 5 फर्राटा पंखे लगाए गए हैं ताकि लोगों को आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अतिरिक्त वहां ओआरएस पैकेट, कैप, गमछे और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था की गई है।
हर जगह 10 वालंटियर्स, कहां कितने कूलिंग जोन?
इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए हर जगह 10 सिविल डिफेंस वालंटियर्स तैनात किए गए हैं। मौजूदा वक्त में पुरानी दिल्ली जिले में 5, उत्तर-पूर्व जिले में 1, उत्तरी जिले में एक, पूर्वी जिले में 5, सेंट्रल नॉर्थ जिले में 1 और सेंट्रल जिले में एक कूलिंग जोन (कुल 14) लगाए जा चुके हैं। बाकी जिलों में भी इस हफ्ते के भीतर ऐसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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