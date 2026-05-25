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दिल्ली में सहारा बने ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट’ और ‘कूलिंग जोन’, क्या सुविधाएं?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में 'मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स' और 'कूलिंग जोन' चलाई जा रहे हैं। इनके जरिए गर्मी की मार से बेहाल लोगों की मदद की जा रही है। जानें इन ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट’ और ‘कूलिंग जोन’ में क्या हैं इंतजाम…

दिल्ली में सहारा बने ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट’ और ‘कूलिंग जोन’, क्या सुविधाएं?

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच रेखा गुप्ता सरकार की ओर से सभी 13 जिलों में ‘मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स’ और ‘कूलिंग जोन’ के माध्यम से आम नागरिकों, श्रमिकों, यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद हर नागरिक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। भीषण गर्मी में सरकार पूरी मुस्तैदी से जमीन पर काम कर रही है ताकि कोई भी गर्मी के कारण परेशान न हो।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोबाइल हीट रिलीफ इकाइयां और कूलिंग जोन जैसी पहलें सरकार की जनसेवा को दिखाती हैं। दिल्ली सरकार की ओर से राहत व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा। सारे इंतजाम राजस्व विभाग की देखरेख में चलाए जा रहे हैं। मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से 6 मई से 23 मई के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2 लाख 65 हजार लोगों तक राहत पहुंचाई गई है।

इस दौरान लोगों को गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए लगभग 1 लाख 13 हजार 900 लीटर ठंडा पीने का पानी वितरित किया गया। इसके अलावा एक लाख से अधिक ओआरएस पैकेट बांटे गए ताकि लोगों को लू और शरीर में पानी की कमी से बचाया जा सके। लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए 44 हजार 646 गमछे और 30 हजार 864 कैप भी वितरित किए गए।

इस अभियान के तहत उत्तर-पूर्व, पूर्वी, दक्षिण-पश्चिम और नई दिल्ली जिलों में बड़ी संख्या में लोगों तक सहायता पहुंचाई गई। ऐसी व्यवस्था रखी जा रही है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की लोकेशन प्रतिदिन बदली जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों तक राहत पहुंच सके। यह अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न जिलों में विशेष ‘कूलिंग जोन’ स्थापित किए हैं। इन कूलिंग जोन में लोगों को कुछ समय आराम करने के साथ ही गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष रूप से रिक्शा चालक, श्रमिकों और खुले में काम करने वाले लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इनको तैयार किया गया है।

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क्या इंतजाम?

हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियों की बैठने की व्यवस्था, ठंडा पेयजल, 5 डेजर्ट कूलर और 5 फर्राटा पंखे लगाए गए हैं ताकि लोगों को आरामदायक वातावरण मिल सके। इसके अतिरिक्त वहां ओआरएस पैकेट, कैप, गमछे और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था की गई है।

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हर जगह 10 वालंटियर्स, कहां कितने कूलिंग जोन?

इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए हर जगह 10 सिविल डिफेंस वालंटियर्स तैनात किए गए हैं। मौजूदा वक्त में पुरानी दिल्ली जिले में 5, उत्तर-पूर्व जिले में 1, उत्तरी जिले में एक, पूर्वी जिले में 5, सेंट्रल नॉर्थ जिले में 1 और सेंट्रल जिले में एक कूलिंग जोन (कुल 14) लगाए जा चुके हैं। बाकी जिलों में भी इस हफ्ते के भीतर ऐसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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