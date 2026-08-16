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दिल्ली में ई-कैबिनेट की तैयारी; पेपरलेस होंगी सरकार की बैठकें, फैसलों में आएगी तेजी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार प्रशासनिक सुधार के लिए आधुनिक ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है। इस डिजिटल व्यवस्था से बड़े बदलाव साफ नजर आएंगे। इससे कैबिनेट के फैसलों में तेजी और कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी।

Rekha gupta
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करेगी।

दिल्ली सरकार ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करेगी। CM रेखा गुप्ता ने इस बारे में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत बातचीत की है। बैठक में ऐसी डिजिटल व्यवस्था पर विचार किया गया जिसके जरिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठकों की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, तेज और पारदर्शी होगी। ई-कैबिनेट जैसी व्यवस्था लागू करने से कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी। इससे फैसलों में तेजी आएगी। गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन भी अधिक प्रभावी बनेगा।

कागजों पर निर्भरता होगी खत्म

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा वक्त में प्रशासन में तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल समय की जरूरत है। ई-कैबिनेट सिस्टम के लागू होने से कैबिनेट बैठकों से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे कैबिनेट नोट्स, बैठक का एजेंडा, उससे जुड़े संलग्न दस्तावेज (एनेक्सर), कैबिनेट के निर्णय और बैठक की कार्यवाही (मिनट्स), सुरक्षित डिजिटल माध्यम से तैयार, साझा और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए जा सकेंगे। इससे कागजों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सिस्टम की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर मंत्री और अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से अलग-अलग डिजिटल एक्सेस दी जा सकती है। मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिव जैसे सभी अधिकारी केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही दस्तावेज देख सकेंगे। इससे गोपनीय जानकारी भी सुरक्षित रहेगी। इस नई व्यवस्था में कैबिनेट नोट्स जमा करने, जांचने, मंजूरी देने, संबंधित अधिकारियों तक भेजने और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

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फैसलों में आएगी तेजी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट बैठकों के दौरान इस सिस्टम का सुरक्षित इस्तेमाल टैबलेट के जरिए किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह भी है कि कैबिनेट के किसी भी निर्णय के बाद संबंधित विभागों की ओर से उस पर की जा रही कार्रवाई की लगातार निगरानी की जा सकती है। इससे में तेजी आएगी। उनको समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और गैरजरूरी देरी कम होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

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प्रस्तावों के निस्तारण की कम होगी टाइमिंग

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से कागज आधारित कैबिनेट फाइलों की जरूरत लगभग समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट प्रस्तावों के निस्तारण में कम समय लगेगा। सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी, कैबिनेट के निर्णयों को तेजी से लागू करने और उनकी निगरानी करने में सुविधा होगी। ऐसी डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल कई राज्यों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस व्यवस्था से शासन-प्रशासन में गति, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के सकारात्मक नतीजे मिले हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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