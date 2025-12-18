प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कार पूलिंग ऐप बनाएगी सरकार, सड़क पर वाहन होंगे कम

संक्षेप: दिल्ली सरकार प्रदूषण और जाम रोकने के लिए कार पूलिंग ऐप और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम शुरू करेगी। निगम को सफाई मशीनों के लिए ₹2700 करोड़ मिलेंगे और गूगल मैप्स की मदद से प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की निगरानी होगी।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और यातायात सुधार के लिए कई नए उपायों की योजना बनाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार एक कार पूलिंग ऐप विकसित करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिरसा ने कहा, इससे लोग साझा सवारी के लिए प्रोत्साहित होंगे और सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी। सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा, सड़क सफाई और कचरा उठाने के लिए यांत्रिक मशीनों की खरीद के लिए अगले दस वर्षों में दिल्ली नगर निगम को 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में गड्ढों की निगरानी के लिए एक तृतीय पक्ष एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो साल भर सर्वेक्षण करेगी, गड्ढों की तस्वीरें खींचेगी और अधिकारियों को डेटा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सरकार एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रही है। इसे कई समस्याएं खत्म होंगी।

पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा सिरसा ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी संपर्क में हैं ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, धुआं निरोधक सतहों की पहचान और विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जानबूझकर प्रदूषण बढ़ाने के लिए कचरा जला रहे हैं और उनसे अपील की कि वे इस प्रकार की राजनीतिक चालबाज़ियों से दूर रहें।