दिल्ली के रिहायशी इलाकों के प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी मान्यता, सरकार के फैसले से 5 फायदे

दिल्ली सरकार ने नॉन कंफर्मिंग एरिया (आवासीय क्षेत्रों) में चलने वाले गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार वह सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल जो नॉन कंफर्म एरिया में चल रहे हैं और जिन्होंने शिक्षा निदेशालय से अभी तक मान्यता नहीं ली है, वह अब मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए निदेशालय का पोर्टल शनिवार से शुरू हो जाएगा। पोर्टल पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस निर्णय से लगभग 500 स्कूल अब शिक्षा निदेशालय के दायरे में आ जाएंगे। इसके अलावा वैधता, नियामक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि हर साल निदेशालय को लगभग 40 हजार सीट के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के अंतर्गत लगभग दो लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। इनमें से कई मान्यता प्राप्त स्कूलों की कमी के कारण खाली रह जाती हैं। ऐसे में नई मान्यता नीति से लगभग 20 हजार अतिरिक्त सीटें सृजित होने की उम्मीद है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच का विस्तार होगा।

सूद ने कहा कि प्राप्त आवेदनों की छंटनी की जाएगी और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जो मान्यता के सभी मानदंड को पूरा करते है उनकी एक सूची जारी की जाएगी। सूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एक दशक से यह मुद्दा फाइलों में दबा रहा। यह मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि बच्चों के लिए न्याय, संस्थानों के लिए निष्पक्षता और दिल्ली में शिक्षा की दिशा में एक बेहतर कदम है। उन्होंने आगे कहा कि पिछला मान्यता अभियान 2013 में चलाया गया था, जिससे चुनिंदा अनुमोदनों के माध्यम से केवल कुछ ही स्कूलों को लाभ हुआ था।

सूद ने आरोप लगाते हुए कहा कि दस वर्ष से भी अधिक समय से नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कई स्कूल बिना मान्यता के चल रहे थे। परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) शिक्षण संस्थानों के पास रहने के बावजूद मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए।

सरकार के निर्णय से क्या फायदा होगा ● गैर अधिसूचित इलाकों में निजी स्कूलों को मान्यता मिलने से छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें विशेष वंचित समूह के छात्रों को खासा फायदा होगा।

● ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए 20 हजार नई सीटें उपलब्ध हो सकेंगी।

● हर साल निदेशालय को करीब 40 हजार सीट के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं। इनमें छात्रों के प्रवेश के मौके बढ़ेंगे।

● छात्रों को घर के आसपास ही स्कूल में दाखिला मिलेगा। इससे उन्हें स्कूल की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।