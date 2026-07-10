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दिल्ली की तंग गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेंगे, 7 सीटर इलेक्ट्रिक वैन चलाने पर विचार कर रही सरकार

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार राजधानी में सेवन सीटर इलेक्ट्रिक वैन चलाने की योजना पर विचार कर रही है। इसका मकसद उन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाना है, जहां तक बसें नहीं पहुंच पाती हैं। इस योजना का मकसद ऐसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहन लाना है जो तंग गलियों में आसानी से चल सकें।

दिल्ली की तंग गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेंगे, 7 सीटर इलेक्ट्रिक वैन चलाने पर विचार कर रही सरकार

दिल्ली सरकार 'ग्रामीण सेवा' नेटवर्क की तर्ज पर सात-सीटर इलेक्ट्रिक वैन चलाने की योजना पर विचार कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इसका मकसद उन इलाकों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (आखिरी पड़ाव तक पहुंचने की सुविधा) को बेहतर बनाना है, जहां आम बसें नहीं चल सकतीं। जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी शुरुआती चरण में है। सरकार इच्छुक ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को इस मकसद के लिए सही वाहनों के मेकिंग और मॉडल का सुझाव देने के लिए आमंत्रित करेगी।

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एक अधिकारी ने बताया कि हम 'ग्रामीण सेवा' जैसा ही ईवी आधारित शेयर्ड मोबिलिटी मॉडल लाने पर विचार कर रहे हैं ताकि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। इसका मकसद ऐसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहन लाना है जो तंग गलियों में आसानी से चल सकें और किफायती ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे सकें। अभी इन वाहनों की खूबियां तय नहीं हुई हैं।

अधिकारी ने कहा कि इन वाहनों को सरकार या सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट ऑपरेटर चला सकते हैं। प्रस्तावित वाहन मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के मुकाबले कम किराए पर चलेंगे और ये पॉइंट-टू-पॉइंट टैक्सी के बजाय कई पिक-एंड-ड्रॉप पॉइंट वाली फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगे। इस सर्विस का मकसद रिहायशी इलाकों, मेट्रो स्टेशनों और मुख्य बस रूटों के बीच कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना है। खासकर अनधिकृत कॉलोनियों, गांवों और तंग सड़कों वाले घनी आबादी वाले इलाकों में।

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इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (आईसीसीटी) के इंडिया हेड अमित भट्ट ने कहा कि पैरा-ट्रांसिट का इलेक्ट्रिफिकेशन एक अहम कदम है क्योंकि ये सर्विस शहरी आवाजाही में बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये उन इलाकों में आखिरी कनेक्टिविटी देती हैं जहां आम बसें ठीक से नहीं चल पातीं। सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक वैन लाने से किफायती ट्रांसपोर्ट के साथ ही प्रदूषण भी कम हो सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ई-रिक्शा की संख्या पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। इसके लिए एक व्यवस्थित परमिट-आधारित फीडर सर्विस शुरू की जाएगी ताकि ई-रिक्शा की संख्या को रेगुलेट और सीमित किया जा सके। हालांकि, इस स्कीम को शुरू करने से पहले कमर्शियल गाड़ियों के मौजूदा परमिट नियमों में बदलाव करने होंगे।

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यह प्रस्ताव लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की सरकार की बड़ी कोशिशों का ही एक हिस्सा है। दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक फीडर बसों की संख्या बढ़ा रही है और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए छोटी, सात-मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें लाने का प्रस्ताव भी दिया है। यह सरकार की हाल ही में जारी ईवी पॉलिसी 2026 के भी अनुरूप है, जिसका मकसद पब्लिक और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाना है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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