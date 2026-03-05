Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली को 9 करोड़ रुपए से मिलेगी नई सौगात, डंपिंग ग्राउंड पर बनेगा 'अटल बिहारी मेमोरियल' पार्क

Mar 05, 2026 10:48 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 50 एकड़ जमीन का इस्तेमाल वर्तमान में नगर निगम द्वारा ठोस कचरे और निर्माण मलबे (C&D वेस्ट) के डंपिंग ग्राउंड रूप में किया जाता है और यह स्थान फिलहाल गंदगी से भरा हुआ है।

दिल्ली को 9 करोड़ रुपए से मिलेगी नई सौगात, डंपिंग ग्राउंड पर बनेगा 'अटल बिहारी मेमोरियल' पार्क

दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ ड्रेन के किनारे पर स्थित 50 एकड़ के कचरा डंपिंग मैदान का कायाकल्प करने का फैसला किया है और इसके तहत राज्य सरकार अब इस बंजर और गंदगी से भरी जमीन को 'अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल' गार्डन के रूप में विकसित करेगी। इस दौरान यहां वॉकवे, एक एम्फीथिएटर, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा, साथ ही योजना के अनुसार यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की 12 फुट ऊंची मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिसके चारों ओर फव्वारे और बहुत सारी हरियाली होगी।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक और खेल सुविधाएं प्रदान करना है। इस अटल गार्डन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां अमलताश, नीम, सिरिस, गुलमोहर और आम जैसे कुल 6 हजार पेड़ लगाकर इलाके को हरा-भरा किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि, 'नजफगढ़ ड्रेन के किनारे कम इस्तेमाल हो रही 50 एकड़ जमीन को अटल गार्डन के नाम से एक हरे-भरे और आधुनिक सामुदायिक केंद्र में बदलने के लिए एक पहल शुरू की गई है। यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री के विकास के विजन को दिखाएगा, जिसमें पर्यावरण, संस्कृति और लोगों को केंद्र में रखा जाएगा।'

उधर एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 50 एकड़ जमीन का इस्तेमाल वर्तमान में नगर निगम द्वारा ठोस कचरे और निर्माण मलबे (C&D वेस्ट) के डंपिंग ग्राउंड रूप में किया जाता है और यह स्थान फिलहाल गंदगी से भरा हुआ है। यहां जमा गंदगी के कारण नालों में रुकावट आती है, और वे बंद हो जाते हैं। साथ ही इसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप और दुर्गंध बहुत ज्यादा फैल रही थी। हालांकि इस अटल गार्डन के बनने से नवादा गांव और आसपास के इलाकों की सूरत बदल जाएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली को मिलेगी पहली ‘रिंग मेट्रो’, दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
ये भी पढ़ें:महिला पर रंग गिरने से शुरू हुआ विवाद, युवक की हत्या; दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव
ये भी पढ़ें:दिल्ली के लद्दाख बुद्ध विहार को सौगात, CM ने किया फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग केवल यहां के सौंदर्यीकरण पर ही नहीं बल्कि यमुना में गिरने वाले बड़े नालों की सफाई पर भी जोर दे रहा है, और बड़े नालों से गाद निकालने के काम में 66 अलग-अलग तरह की मशीनें भी लगाई गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि, 'इन मशीनों में 16 हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 18 ड्रैगलाइन, 11 बैक हो लोडर (JCB), चार ट्रैश स्कीमर, छह DUC, दो वीड हार्वेस्टर, दो एम्फीबियस हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, एक वॉटर मास्टर, दो मिनी एक्सकेवेटर और चार डोजर मशीनें शामिल हैं।' इन कुल मशीनों में से चार वीड हार्वेस्टर यमुना नदी में लगाए गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गाद निकालने से बारिश का पानी निकालने के लिए नालों की क्षमता बढ़ेगी, और शहर में पानी भरने की घटनाएं कम हो सकेंगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।