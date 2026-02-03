यमुना पर नया पुल बना सकती है दिल्ली सरकार, पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश
दिल्ली सरकार यमुना पर एक नया पुल बनाने पर विचार कर रही है। इसे सिग्नेचर ब्रिज के पास बनाया जा सकता है। यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है और इस पर चर्चा चल रही है। इसके बनने से शहर के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगा।
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना पर एक पुल बनाने या पुराने लोहे के पुल (लोहा पुल) को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश में जुटी है।
यह प्रस्ताव ट्रांस-यमुना बोर्ड ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई एक मीटिंग में रखा था। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है और इस पर चर्चा चल रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव शुरुआती स्टेज में है। सरकार ट्रांस-यमुना इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के बीच लिंक को मजबूत करने के लिए इस पर विचार कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, RRTS स्टेशनों और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार होने से रिंग रोड पर, खासकर सराय काले खां के पास ट्रैफिक जाम बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे रिंग रोड पर सराय काले खां के पास खत्म होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी-सोहना (जेवर) लिंक भी खुलने वाला है।
एक अधिकारी ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव देने की योजना बना रही है। जगह अभी तय नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी पुराने वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के रास्ते का अध्ययन करेगा ताकि फिजिबिलिटी, ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की आवाजाही की जांच की जा सके।
पुराना लोहे का पुल एक डबल-डेकर पुल है। इसके निचले डेक पर गाड़ियां चलती हैं और ऊपरी डेक पर ट्रेनें। फिलहाल, यमुना नदी पर सड़क और रेल पुलों को मिलाकर लगभग 25 पुल हैं।