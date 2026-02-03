Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi govt plans new bridge over Yamuna to ease traffic congestion
यमुना पर नया पुल बना सकती है दिल्ली सरकार, पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश

संक्षेप:

दिल्ली सरकार यमुना पर एक नया पुल बनाने पर विचार कर रही है। इसे सिग्नेचर ब्रिज के पास बनाया जा सकता है। यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है और इस पर चर्चा चल रही है। इसके बनने से शहर के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगा।

Feb 03, 2026 09:11 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार यमुना पर एक नया पुल बनाने पर विचार कर रही है। इसे सिग्नेचर ब्रिज के पास बनाया जा सकता है। यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है और इस पर चर्चा चल रही है। इसके बनने से शहर के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगा।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना पर एक पुल बनाने या पुराने लोहे के पुल (लोहा पुल) को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश में जुटी है।

यह प्रस्ताव ट्रांस-यमुना बोर्ड ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई एक मीटिंग में रखा था। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह प्लान अभी शुरुआती स्टेज में है और इस पर चर्चा चल रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव शुरुआती स्टेज में है। सरकार ट्रांस-यमुना इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के बीच लिंक को मजबूत करने के लिए इस पर विचार कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, RRTS स्टेशनों और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार होने से रिंग रोड पर, खासकर सराय काले खां के पास ट्रैफिक जाम बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे रिंग रोड पर सराय काले खां के पास खत्म होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी-सोहना (जेवर) लिंक भी खुलने वाला है।

एक अधिकारी ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव देने की योजना बना रही है। जगह अभी तय नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी पुराने वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के रास्ते का अध्ययन करेगा ताकि फिजिबिलिटी, ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की आवाजाही की जांच की जा सके।

पुराना लोहे का पुल एक डबल-डेकर पुल है। इसके निचले डेक पर गाड़ियां चलती हैं और ऊपरी डेक पर ट्रेनें। फिलहाल, यमुना नदी पर सड़क और रेल पुलों को मिलाकर लगभग 25 पुल हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
