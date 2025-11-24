Hindustan Hindi News
दिल्‍ली में 10 साल बाद बदलेंगे सर्किल रेट, मकान-दुकान खरीदना सस्ता होगा या महंगा? समझें पूरी बात

संक्षेप:

Delhi Circle Rates Revision : दिल्ली एक दशक से अधिक समय में पहली बार सर्किल रेट में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। दिल्ली में रेजिडेंशियल/कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सर्किल रेट आखिरी बार 2014 में और खेती की जमीन के लिए 2008 में बदले गए थे।

Mon, 24 Nov 2025 12:42 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एक दशक से अधिक समय में पहली बार सर्किल रेट में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। सरकार प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को असली मार्केट प्राइस के हिसाब से करने के मकसद से बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों पर विचार कर रही है। दिल्ली में रेजिडेंशियल/कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सर्किल रेट आखिरी बार 2014 में और खेती की जमीन के लिए 2008 में बदले गए थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा डिविजनल कमिश्नर की अगुवाई में जून में बनाई गई एक कमेटी सर्किल रेट्स में बदलाव की इस योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव में ऊपर और नीचे दोनों तरह के बदलाव हो सकते हैं। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रखने से पहले जनता के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जिन खास प्रस्तावों पर बात हो रही है उनमें लुटियंस दिल्ली के लिए एक नई A+ कैटेगरी बनाना, फार्म हाउस वैल्यूएशन में पूरी तरह से बदलाव, लोकेशन के आधार पर कीमतें तय करना और रेट को मार्केट के उतार-चढ़ाव के हिसाब से रखने के लिए एक रिव्यू सिस्टम शामिल हैं।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स ने A+ ब्रैकेट का सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि लुटियंस दिल्ली के कई इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतें सबसे अधिक होती हैं। यह कीमतें नोटिफाइड रेट से भी अधिक होती हैं, जो फिलहाल A कैटेगरी में हैं, जो उनकी बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाता है।

एक अधिकारी ने कहा कि इन इलाकों में नोटिफाइड रेट और ट्रांजेक्शन वैल्यू के बीच का अंतर शहर में सबसे अधिक है। आने वाले बदलाव का एक और बड़ा जोर खासकर साउथ दिल्ली के शहरी इलाकों में बने फार्महाउसों पर होगा, जहां प्रॉपर्टी अक्सर बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती हैं।

सर्किल रेट में अंतर से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि शहरी दिल्ली का हिस्सा होने के बावजूद कई फार्महाउस की कीमत खेती की कीमतों पर ही तय होती है। उनके सर्किल रेट बाहरी दिल्ली के सर्किल रेट से मुश्किल से ही अलग होते हैं, जिससे बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावों में यह सुझाव दिया जा सकता है कि फार्महाउस के रेट लोकेशन के आधार पर हों और मौजूदा रियल एस्टेट की कीमतों के हिसाब से तय किए जाएं, जिससे पुराने खेती के वैल्यूएशन सिस्टम की जगह ली जा सके। एक्सपर्ट्स लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि इस अंतर से सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान होता है।

कई पॉश कॉलोनियों में सर्किल रेट मार्केट की कीमतों से काफी कम हैं, जिससे सौदे में अधिक कैश का इस्तेमाल होता है, लेकिन कागजों पर प्रॉपर्टी की वैल्यू आर्टिफिशियली कम दिखाई जाती है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन कम होता है। इसके उलट, कुछ इलाकों में सर्कल रेट असल में उनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू से ज्यादा हैं और उम्मीद है कि इन्हें कम किया जाएगा।

दिल्ली में सर्किल रेट की 8 कैटेगरी

अभी, दिल्ली को आठ कैटेगरी (A-H) में बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी A में सर्किल रेट 7.74 लाख रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर से लेकर कैटेगरी H में 23,280 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर तक हैं।

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि एक ही कैटेगरी में डेवलपमेंट लेवल बहुत अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, गोल्फ लिंक्स और कालिंदी कॉलोनी A कैटेगरी में हैं, जबकि रियल एस्टेट की कीमतों, नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अंतर है।

