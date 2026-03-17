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दिल्ली के द्वारका में बनेगा मेडिकल कॉलेज, 800 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च; क्या प्लान?

Mar 17, 2026 10:12 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार द्वारका के सेक्टर&17 में 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला नया मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजों के पुनर्विकास पर भी विचार कर रही है।

दिल्ली के द्वारका में बनेगा मेडिकल कॉलेज, 800 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च; क्या प्लान?

दिल्ली सरकार द्वारका के सेक्टर-17 में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बना रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस मेडिकल कॉलेज में 8 मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक, स्मार्ट क्लास, लैब, एक बड़ी लाइब्रेरी और स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा होगी। यह ग्नीन बिल्डिंग होगी जिसमें सौर ऊर्जा और बारिश के पानी के संचय जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही सरकार मौलाना आजाद और LNJP मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास पर भी विचार कर रही है।

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि द्वारका सेक्टर-17 में लगभग 800 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई है। आठ मंजिल के इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की जगह के अलावा हॉस्टल, शिक्षकों का घर, खेल का मैदान आदि होंगे। इसमें चार लेक्चर थियेटर होंगे जिसमें से प्रत्येक में 180 छात्रों के बैठने की क्षमता होगी।

इस जगह पर छात्रों के लिए प्रैक्टिकल लैब, पढ़ाई के लिए कक्षाएं और 300 लोगों की क्षमता वाली लाइब्रेरी भी बनेगी। यह एक ग्रीन बिल्डिंग होगी। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 338 छात्रों के लिए यहां दो अलग-अलग हॉस्टल होंगे। इनमें से एक लड़कियों के लिए जबकि दूसरा लड़कों के लिए होगा। इसका प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए आ चुका है।

इसके साथ ही सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोक नायक जय प्रकाश मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास को लेकर भी योजना तैयार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 13.44 करोड़ रुपये लागत से सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्त‌ाव भी दिल्ली सरकार को भेजा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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