दिल्ली के द्वारका में बनेगा मेडिकल कॉलेज, 800 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च; क्या प्लान?
दिल्ली सरकार द्वारका के सेक्टर&17 में 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला नया मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजों के पुनर्विकास पर भी विचार कर रही है।
दिल्ली सरकार द्वारका के सेक्टर-17 में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बना रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस मेडिकल कॉलेज में 8 मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक, स्मार्ट क्लास, लैब, एक बड़ी लाइब्रेरी और स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा होगी। यह ग्नीन बिल्डिंग होगी जिसमें सौर ऊर्जा और बारिश के पानी के संचय जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही सरकार मौलाना आजाद और LNJP मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास पर भी विचार कर रही है।
दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि द्वारका सेक्टर-17 में लगभग 800 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई है। आठ मंजिल के इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की जगह के अलावा हॉस्टल, शिक्षकों का घर, खेल का मैदान आदि होंगे। इसमें चार लेक्चर थियेटर होंगे जिसमें से प्रत्येक में 180 छात्रों के बैठने की क्षमता होगी।
इस जगह पर छात्रों के लिए प्रैक्टिकल लैब, पढ़ाई के लिए कक्षाएं और 300 लोगों की क्षमता वाली लाइब्रेरी भी बनेगी। यह एक ग्रीन बिल्डिंग होगी। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 338 छात्रों के लिए यहां दो अलग-अलग हॉस्टल होंगे। इनमें से एक लड़कियों के लिए जबकि दूसरा लड़कों के लिए होगा। इसका प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए आ चुका है।
इसके साथ ही सरकार मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोक नायक जय प्रकाश मेडिकल कॉलेज के पुनर्विकास को लेकर भी योजना तैयार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 13.44 करोड़ रुपये लागत से सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार को भेजा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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