CCTV कैमरे, टेंट और चेंजिंग रूम... दिल्ली में छठ घाटों पर क्या इंतजाम?

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 1,400 से अधिक घाटों का इंतजाम करेगी। इन घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। घाटों पर चेंजिंग रूम और शौचालयों की भी व्यवस्था होगी।

दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 से अधिक घाटों का इंतजाम कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, चेंजिंग रूम, शौचालय, ढके हुए तंबू, रोशनी और दमकल गाड़ियों का इंतजाम रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आगामी छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों, जिला प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नवंबर तक बुनियादी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं।

छठ पर रहेगी छुट्टी बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सुचारु व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं और केवल कागजी प्रगति के बजाय हर घाट पर जाकर व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार छठ पर्व पर पहले से अधिक घाट विकसित किए जाएंगे। साथ ही महापर्व के अवसर पर अवकाश रहेगा। छठ पूजा के अगले दिन उषा अर्घ्य के बाद सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा।

1400 से अधिक छठ घाट विकसित किए जाएंगे बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में इस वर्ष छठ पूजा के लिए लगभग 1400 से अधिक घाट बनाए जाने की संभावना हैं। पिछले वर्ष 1326 घाट बनाए गए थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि घाटों की मूलभूत तैयारियां 6 नवंबर तक इस स्तर पर पूरी कर ली जाएं कि बाद में केवल पानी भरने, टेंट लगाने और अंतिम सफाई जैसे कार्य शेष रहें। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के घाटों का नियमित निरीक्षण करें और कमियों को मौके पर ही दूर कराएं।

मॉडल घाटों पर स्वागत द्वार, एलईडी स्क्रीन मुख्यमंत्री ने मॉडल छठ घाटों पर व्यवस्थाएं बेहतर बनाने, प्रमुख घाटों पर मुख्य सड़क से स्पष्ट दिखाई देने वाले स्वागत द्वार लगाने और बड़े मॉडल घाटों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से छठ पूजा से जुड़ी सामग्री तथा दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के वीडियो लगातार प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इस वर्ष छठ पूजा पर विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के समन्वय से सूर घाट या किसी अन्य उपयुक्त और बेहतर तैयार घाट पर आयोजन की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए।

सीसीटीवी और फायर सर्विस की तैनाती मुख्यमंत्री ने बड़े और भीड़भाड़ वाले घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने तथा दिल्ली पुलिस, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे घाटों के पास फायर टेंडर तैनात रखने, जबकि ट्रैफिक पुलिस को स्थानीय आयोजकों के साथ समन्वय कर पार्किंग, ट्रैफिक डायवर्जन और जरूरत के अनुसार सड़क बंद करने की जानकारी पहले से साझा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता सहित सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

परिवहन केंद्रों पर भी तैयारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय के साथ समन्वय पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाए। आईएसबीटी पर आवश्यक सूचना, बैनर और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस के कर्मियों की मदद ली जाए।

सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण और लाइट की समुचित व्यवस्था मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें दुरुस्त हों और धूल-मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था लगातार की जाए। उपलब्ध स्प्रिंकलर और अन्य मशीनरी का पूरा उपयोग किया जाए। मशीनों को केवल स्टैंडबाय रखने के बजाय आवश्यकता के अनुसार लगातार काम में लगाया जाए। सड़क के बीच बने सेंट्रल वर्ज और मरम्मत स्थलों पर पड़े पुराने पत्थरों तथा मलबे को भी हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने घाटों तक आने वाले मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी रास्ते पर अंधेरा या डार्क स्पॉट नहीं रहना चाहिए।