CCTV कैमरे, टेंट और चेंजिंग रूम... दिल्ली में छठ घाटों पर क्या इंतजाम?
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 1,400 से अधिक घाटों का इंतजाम करेगी। इन घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। घाटों पर चेंजिंग रूम और शौचालयों की भी व्यवस्था होगी।
दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 से अधिक घाटों का इंतजाम कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, चेंजिंग रूम, शौचालय, ढके हुए तंबू, रोशनी और दमकल गाड़ियों का इंतजाम रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आगामी छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों, जिला प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नवंबर तक बुनियादी तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं।
छठ पर रहेगी छुट्टी
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सुचारु व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं और केवल कागजी प्रगति के बजाय हर घाट पर जाकर व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार छठ पर्व पर पहले से अधिक घाट विकसित किए जाएंगे। साथ ही महापर्व के अवसर पर अवकाश रहेगा। छठ पूजा के अगले दिन उषा अर्घ्य के बाद सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा।
1400 से अधिक छठ घाट विकसित किए जाएंगे
बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में इस वर्ष छठ पूजा के लिए लगभग 1400 से अधिक घाट बनाए जाने की संभावना हैं। पिछले वर्ष 1326 घाट बनाए गए थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि घाटों की मूलभूत तैयारियां 6 नवंबर तक इस स्तर पर पूरी कर ली जाएं कि बाद में केवल पानी भरने, टेंट लगाने और अंतिम सफाई जैसे कार्य शेष रहें। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के घाटों का नियमित निरीक्षण करें और कमियों को मौके पर ही दूर कराएं।
मॉडल घाटों पर स्वागत द्वार, एलईडी स्क्रीन
मुख्यमंत्री ने मॉडल छठ घाटों पर व्यवस्थाएं बेहतर बनाने, प्रमुख घाटों पर मुख्य सड़क से स्पष्ट दिखाई देने वाले स्वागत द्वार लगाने और बड़े मॉडल घाटों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से छठ पूजा से जुड़ी सामग्री तथा दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के वीडियो लगातार प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इस वर्ष छठ पूजा पर विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के समन्वय से सूर घाट या किसी अन्य उपयुक्त और बेहतर तैयार घाट पर आयोजन की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए।
सीसीटीवी और फायर सर्विस की तैनाती
मुख्यमंत्री ने बड़े और भीड़भाड़ वाले घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने तथा दिल्ली पुलिस, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे घाटों के पास फायर टेंडर तैनात रखने, जबकि ट्रैफिक पुलिस को स्थानीय आयोजकों के साथ समन्वय कर पार्किंग, ट्रैफिक डायवर्जन और जरूरत के अनुसार सड़क बंद करने की जानकारी पहले से साझा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता सहित सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
परिवहन केंद्रों पर भी तैयारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय के साथ समन्वय पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाए। आईएसबीटी पर आवश्यक सूचना, बैनर और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस के कर्मियों की मदद ली जाए।
सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण और लाइट की समुचित व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें दुरुस्त हों और धूल-मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था लगातार की जाए। उपलब्ध स्प्रिंकलर और अन्य मशीनरी का पूरा उपयोग किया जाए। मशीनों को केवल स्टैंडबाय रखने के बजाय आवश्यकता के अनुसार लगातार काम में लगाया जाए। सड़क के बीच बने सेंट्रल वर्ज और मरम्मत स्थलों पर पड़े पुराने पत्थरों तथा मलबे को भी हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने घाटों तक आने वाले मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी रास्ते पर अंधेरा या डार्क स्पॉट नहीं रहना चाहिए।
पर्याप्त शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने शौचालयों और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि यह पर्व शुद्धता से जुड़ा है, इसलिए इन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को घाटों के साथ-साथ उनके आसपास के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा संध्या अर्घ्य से पहले, शाम की पूजा के बाद रात में और सुबह उषा अर्घ्य के बाद तत्काल सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 15 और 16 नवंबर को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सफाई कर्मचारी और अतिरिक्त टीमें 24 घंटे सक्रिय रहें। पर्याप्त संख्या में बड़े डस्टबिन लगाए जाएं और कूड़ा लगातार हटाया जाए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।