ग्रीन पटाखों से बैन हटा तो क्या ऐक्शन? दिल्ली सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखों से प्रतिबंध हटाता है तो दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न कदमों को उठाने की योजना बनाई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इसको लेकर तगड़े संकेत दिए हैं।

दिल्ली सरकार ने कसी कमर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखों से बैन हटाता है तो राज्य सरकार इस बारे में तमाम कदम उठाने को तैयार है ताकि शीर्ष अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

फैसले के बाद तुरंत होगी बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि यदि ग्रीन पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो हम सर्वोच्च अदालत के आदेश पर जरूरी कदम उठाने के लिए तुरंत एक बैठक करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने उठाए जाने वाले कदमों को लेकर संकेत दिए।

विभिन्न कदम उठाने की योजना अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत से दिवाली से एक हफ्ते पहले प्रतिबंध हटाने की मांग की है। दिल्ली सरकार ने एक हलफनामे में सर्वोच्च अदालत को बताया है कि उसने प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विभिन्न उपायों की योजना बनाई है।

लोगों में पैदा की जाएगी जागरूकता अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी योजना बनाई है। दिल्ली सरकार की ओर से पलूशन रोधी उपायों के अनुपालन के साथ ही पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विभिन्न उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

बनाया जाएगा कंट्रोल रूम नियमों के उल्लंघनों की शिकायतों के लिए एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम समेत विभिन्न निगरानी प्रोटोकॉल पहले ही लागू करने की योजना बना ली गई है।

टीमें होंगी तैनात प्रतिबंधित पुराने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अन्य टीमें तैनात की जाएंगी।

शिकायतों के लिए भी किया जाएगा जागरूक आम नागरिकों को समीर ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप साथ ही अन्य माध्यमों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के जरिए उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।