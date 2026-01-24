Hindustan Hindi News
delhi govt plan to build new flyover on ring road to make traffic free ride for people
आउटर रिंग रोड पर फर्राटा भरेंगे वाहन, ट्रैफिक जाम से मुक्त होंगे कई इलाके; दिल्ली सरकार का क्या प्लान

संक्षेप:

Jan 24, 2026 03:57 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रस्तावित फ्लाईओवर से केशोपुर, हैदरपुर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आसपास के इलाकों के लाखों यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से पीक ऑवर्स में भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं।

सार्वजनिक परिवहन को आसान बनाएगी

यह परियोजना आउटर रिंग रोड पर मौजूद प्रमुख बॉटलनेक्स को दूर करने, जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने और रोज़ाना ऑफिस जाने वाले लोगों, सार्वजनिक परिवहन, वाणिज्यिक वाहनों और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

योजनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, लोक निर्माण विभाग ने इस परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं को मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन में ट्रैफिक वॉल्यूम, इंजीनियरिंग डिजाइन, पर्यावरणीय प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे सभी पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि परियोजना भविष्य की जरूरतों के अनुरूप और बिना किसी देरी के क्रियान्वित हो सके।

ठोस योजना, तेज क्रियान्वयन और स्थायी समाधान

इस अवसर पर दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह फ्लाईओवर दिल्ली के उन लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध किया जा रहा है, जो वर्षों से ट्रैफिक जाम झेल रहे हैं। केशोपुर, हैदरपुर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा, शालीमार बाग और पूरी रोहिणी बेल्ट पर भारी ट्रैफिक का दबाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में हमारी सरकार साफ इरादे के साथ आगे बढ़ रही है। पहले ठोस योजना, फिर तेज क्रियान्वयन और स्थायी समाधान।

उन्होंने आगे कहा कि अब अधूरी और जल्दबाजी में बनाई गई परियोजनाओं का दौर खत्म हो चुका है। आउटर रिंग रोड से जुड़ा हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तकनीकी मजबूती, पारदर्शिता और सख्त समयसीमा के आधार पर ही आगे बढ़ेगा ताकि दिल्ली को स्थायी राहत मिल सके।

जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता

व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद यह परियोजना तेजी से क्रियान्वयन के चरण में प्रवेश करेगी, जिससे आउटर रिंग रोड के सभी प्रमुख चोक-पॉइंट्स का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा और यह परियोजना दिल्ली की दीर्घकालिक ट्रैफिक प्रबंधन एवं शहरी विकास नीति के अनुरूप होगी। यह पहल दिल्ली सरकार की योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, जाम-मुक्त सड़कों और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर रेखांकित करती है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
