दिल्ली के छोटे उद्यमियों के लिए रेखा सरकार की बड़ी पहल; बिना गारंटी मिलेगा लोन

दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यगों के कारोबारियों के लिए एक बड़ी कर रही है। दिल्ली सरकार छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है।

दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यगों के कारोबारियों के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यग करने वाले छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। इस पहल से हजारों कारोबारियों को लाभ होगा।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा। ये कारोबारी बिना किसी गारंटी के कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत कर्ज गारंटी प्रावधान दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बीच साझा किया जाता है।

बयान में कहा गया है कि विभिन्न श्रेणियों के कारोबारियों को 95 फीसदी तक की गारंटी कवरेज दिया जाएगा। छोटे कारोबार या उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ट्रस्ट (CGTMSE) का 75 फीसदी जबकि दिल्ली सरकार का 20 फीसदी कवरेज रहेगा। अग्निवीर प्रोमोटेड महिला कारोबारियों और एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 90 फीसदी तक की कवरेज ट्रस्ट और 5 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी।