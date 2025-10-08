delhi govt partnered with credit guarantee fund trust for provide loans to small entrepreneurs दिल्ली के छोटे उद्यमियों के लिए रेखा सरकार की बड़ी पहल; बिना गारंटी मिलेगा लोन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi govt partnered with credit guarantee fund trust for provide loans to small entrepreneurs

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 08:07 PM
दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यगों के कारोबारियों के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। दिल्ली सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यग करने वाले छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। इस पहल से हजारों कारोबारियों को लाभ होगा।

एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा। ये कारोबारी बिना किसी गारंटी के कर्ज प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत कर्ज गारंटी प्रावधान दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बीच साझा किया जाता है।

बयान में कहा गया है कि विभिन्न श्रेणियों के कारोबारियों को 95 फीसदी तक की गारंटी कवरेज दिया जाएगा। छोटे कारोबार या उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ट्रस्ट (CGTMSE) का 75 फीसदी जबकि दिल्ली सरकार का 20 फीसदी कवरेज रहेगा। अग्निवीर प्रोमोटेड महिला कारोबारियों और एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 90 फीसदी तक की कवरेज ट्रस्ट और 5 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी।

छोटे उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये तक के कर्ज पर 85 फीसदी तक की कवरेज ट्रस्ट और 10 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह पहल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। यह पहल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाएगी। साथ ही शहर के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगी।