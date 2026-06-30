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दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, धीरपुर में 1669 करोड़ में बनेगा इस यूनिवर्सिटी का नया हाई-टेक कैंपस; होंगी इतनी सुविधाएं

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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EFC की बैठक के मिनट्स के अनुसार कैंपस की नई इमारत को सोलर और जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग जैसी सस्टेनेबल सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 2.26 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा का कवर्ड एरिया शामिल है।

दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, धीरपुर में 1669 करोड़ में बनेगा इस यूनिवर्सिटी का नया हाई-टेक कैंपस; होंगी इतनी सुविधाएं

दिल्ली सरकार ने धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे यूनिवर्सिटी के लंबे समय से रुके हुए विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को 24 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई की EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की चौथी बैठक में स्वीकृत किया गया। अब इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए कमेटी की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

यह प्रस्तावित कैंपस उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में 20 हेक्टेयर (2,00,000 वर्ग मीटर) जमीन पर बनेगा और इस नए कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की जगह और हॉस्टल की सुविधाएं शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और पूरा होने पर लगभग 8 हजार छात्रों के लिए आधुनिक एकेडमिक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। इस दौरान पहले चरण में लगभग 5,400 छात्रों के लिए सुविधाएं तैयार होने की उम्मीद है। प्लानिंग का चरण छह महीने का होगा, जबकि इसे पूरा करने में 60 महीने लगने की उम्मीद है।

5 साल में जारी किए जाएंगे पैसे

EFC की बैठक में प्रोजेक्ट की संशोधित लागत 1,668.41 करोड़ रुपए तय की गई है। यह लागत DPAR 2025, DSR 2023, मौजूदा बाजार दरों और अतिरिक्त प्रावधानों जैसे आकस्मिक खर्च, क्वालिटी एश्योरेंस, आर्टवर्क, 5-स्टार GRIHA ग्रीन रेटिंग और कानूनी शुल्क के आधार पर निकाली गई है। इस पूरे खर्च को पांच वित्तीय वर्षों में बांटा गया है, जिसके अनुसार साल 2026-27 में 200 करोड़ रुपए से शुरू होकर साल 2030-31 में 268.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की शर्त

ईपीसी ने प्रोजेक्ट के लिए समय-सीमा का पालन करने को बहुत जरूरी बताया और काम करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया कि वे सभी कानूनी मंजूरी पहले से ही ले लें और क्वालिटी-कंट्रोल के कड़े नियम लागू करें, जिसमें जरूरत पड़ने पर थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन भी शामिल हो। समिति ने देरी और लागत बढ़ने से रोकने के लिए 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी' के जरिए नियमित निगरानी करने को भी कहा।

मास्टर प्लान में बदलाव के सुझाव भी दिए

EFC ने कैंपस मास्टर प्लान में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया है, जिनमें भविष्य में विस्तार के लिए जमीन बचाने के लिए प्रस्तावित मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा की जगह बदलना और छात्रों के रहने की संभावित मांग को देखते हुए अतिरिक्त हॉस्टल सुविधाओं के लिए 6 से 8 एकड़ जमीन आरक्षित करना शामिल है।

'जीरो-वेस्ट' सुविधा के साथ होगा नया कैंपस

समिति ने आगे निर्देश दिया कि कैंपस को 'जीरो-वेस्ट' सुविधा के तौर पर विकसित किया जाए, जिसमें कचरा कम करने, उसे अलग-अलग करने, रीसाइक्लिंग, रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण के अनुकूल मैनेजमेंट के प्रावधान शामिल हों।

अन्य शर्तों के अलावा एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने विभाग को निर्देश दिया कि वे एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल फेजिंग के हिसाब से बजट का सही इंतजाम करें, टेंडर निकालने से पहले सभी कानूनी मंजूरी ले लें, निर्माण के बाद कैंपस को चालू करने के लिए मैनपावर और इक्विपमेंट का प्लान बनाएं और मंजूर की गई लागत के अंदर ही प्रोजेक्ट पूरा करें, ताकि भविष्य में लागत न बढ़े।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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