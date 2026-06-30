दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, धीरपुर में 1669 करोड़ में बनेगा इस यूनिवर्सिटी का नया हाई-टेक कैंपस; होंगी इतनी सुविधाएं
EFC की बैठक के मिनट्स के अनुसार कैंपस की नई इमारत को सोलर और जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग जैसी सस्टेनेबल सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 2.26 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा का कवर्ड एरिया शामिल है।
दिल्ली सरकार ने धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे यूनिवर्सिटी के लंबे समय से रुके हुए विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को 24 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई की EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की चौथी बैठक में स्वीकृत किया गया। अब इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए कमेटी की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
यह प्रस्तावित कैंपस उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में 20 हेक्टेयर (2,00,000 वर्ग मीटर) जमीन पर बनेगा और इस नए कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की जगह और हॉस्टल की सुविधाएं शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और पूरा होने पर लगभग 8 हजार छात्रों के लिए आधुनिक एकेडमिक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। इस दौरान पहले चरण में लगभग 5,400 छात्रों के लिए सुविधाएं तैयार होने की उम्मीद है। प्लानिंग का चरण छह महीने का होगा, जबकि इसे पूरा करने में 60 महीने लगने की उम्मीद है।
5 साल में जारी किए जाएंगे पैसे
EFC की बैठक में प्रोजेक्ट की संशोधित लागत 1,668.41 करोड़ रुपए तय की गई है। यह लागत DPAR 2025, DSR 2023, मौजूदा बाजार दरों और अतिरिक्त प्रावधानों जैसे आकस्मिक खर्च, क्वालिटी एश्योरेंस, आर्टवर्क, 5-स्टार GRIHA ग्रीन रेटिंग और कानूनी शुल्क के आधार पर निकाली गई है। इस पूरे खर्च को पांच वित्तीय वर्षों में बांटा गया है, जिसके अनुसार साल 2026-27 में 200 करोड़ रुपए से शुरू होकर साल 2030-31 में 268.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की शर्त
ईपीसी ने प्रोजेक्ट के लिए समय-सीमा का पालन करने को बहुत जरूरी बताया और काम करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया कि वे सभी कानूनी मंजूरी पहले से ही ले लें और क्वालिटी-कंट्रोल के कड़े नियम लागू करें, जिसमें जरूरत पड़ने पर थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन भी शामिल हो। समिति ने देरी और लागत बढ़ने से रोकने के लिए 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी' के जरिए नियमित निगरानी करने को भी कहा।
मास्टर प्लान में बदलाव के सुझाव भी दिए
EFC ने कैंपस मास्टर प्लान में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया है, जिनमें भविष्य में विस्तार के लिए जमीन बचाने के लिए प्रस्तावित मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा की जगह बदलना और छात्रों के रहने की संभावित मांग को देखते हुए अतिरिक्त हॉस्टल सुविधाओं के लिए 6 से 8 एकड़ जमीन आरक्षित करना शामिल है।
'जीरो-वेस्ट' सुविधा के साथ होगा नया कैंपस
समिति ने आगे निर्देश दिया कि कैंपस को 'जीरो-वेस्ट' सुविधा के तौर पर विकसित किया जाए, जिसमें कचरा कम करने, उसे अलग-अलग करने, रीसाइक्लिंग, रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण के अनुकूल मैनेजमेंट के प्रावधान शामिल हों।
अन्य शर्तों के अलावा एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने विभाग को निर्देश दिया कि वे एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल फेजिंग के हिसाब से बजट का सही इंतजाम करें, टेंडर निकालने से पहले सभी कानूनी मंजूरी ले लें, निर्माण के बाद कैंपस को चालू करने के लिए मैनपावर और इक्विपमेंट का प्लान बनाएं और मंजूर की गई लागत के अंदर ही प्रोजेक्ट पूरा करें, ताकि भविष्य में लागत न बढ़े।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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